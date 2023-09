D'Rumoréiert Dateigréisst a Spilllängt vum Grand Theft Auto VI ass Ursaach fir Suergen

By

Déi héich erwaart Verëffentlechung vum Grand Theft Auto VI huet d'Fans op all Neiegkeeten oder Updates vu Rockstar Games gewaart. Wärend d'Spill nach ëmmer an der Entwécklung ass, huet de Mangel un Informatioun zu engem konstante Stroum vu Rumeuren a Spekulatiounen ënner de Fans gefouert.

Eng rezent Rumeur déi opmierksam gemaach huet ass d'Fuerderung datt GTA VI eng massiv Dateigréisst vu 750GB an eng Spilllängt vu ronn 400 Stonnen wäert hunn. Dëst huet Bedenken fir Spiller opgeworf, besonnesch déi, déi vu Konsole Späicherplatz limitéiert sinn.

Déi rumoréiert Dateigréisst stellt e wesentleche Problem fir PC- a Konsolspiller. De PS5, zum Beispill, huet eng 825GB SSD intern Festplack, awer nodeems Dir Plaz fir Systemdateien reservéiert huet, bleiwen d'Spiller nëmmen 667GB. Déi rumoréiert Dateigréisst vu GTA VI iwwerschreift dës Zuel ëm iwwer 80GB. Wärend d'Xbox Series X e bësse méi grouss Späicherkapazitéit vun 1TB huet, ass d'Situatioun nach ëmmer enk, besonnesch fir de Serie S Modell mat senger 512GB SSD Festplack.

Fir dëst potenziell Späicherprobleem ze iwwerwannen, mussen d'Spiller an zousätzlech SSD intern Späichere fir den PS5 oder SSD Expansiounskaarte fir d'Xbox Series X|S investéieren.

Wärend dës Rumeuren Suergen ënnert de Spiller kreéieren, ass et wichteg se mat Salz ze huelen bis se bestätegt ginn. Et schéngt onwahrscheinlech datt de Grand Theft Auto VI sou e massive Betrag u Späicherplatz erfuerdert. Trotzdem beliicht et déi potenziell Erausfuerderunge mat deenen d'Spiller mat ëmmer méi Dateigréissten a limitéierter Späicheroptiounen konfrontéieren.

Wéi d'Fans op d'Verëffentlechung vum Grand Theft Auto VI waarden, ass et kloer datt d'Späicherkapazitéit eng Iwwerleeung fir vill Spiller wäert sinn. Egal ob d'Rumeuren stëmmen oder net, et ass gehofft datt d'Entwéckler Weeër fannen fir Dateigréissten ze optimiséieren ouni d'Qualitéit oder d'Längt vum Spill ze kompromittéieren.

Quellen:

- GTA 6 News (Twitter)