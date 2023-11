ChatGPT kënnt no beim Passéieren vum Turing Test, awer fällt kuerz, soen d'Fuerscher

By

Kënschtlech Intelligenz Sproochmodell ChatGPT huet bedeitend Opmierksamkeet kritt fir seng Fäegkeet fir Gespréicher ze engagéieren déi bemierkenswäert mënschlech kléngen. Wéi och ëmmer, zwee Fuerscher vun der University of California, San Diego hunn festgestallt datt wärend ChatGPT no beim Passéiere vum Turing Test kënnt, et schlussendlech kuerz ass.

An enger Etude mam Titel "Gitt GPT-4 den Turing Test?" publizéiert op der arXiv Preprint Server, Cameron Jones a Benjamin Bergen iwwerpréift d'Performance vun ChatGPT am Generéiere Gespréicher déi Participanten täuschen kéint an denken si mat engem Mënsch konverséiert. Si hunn "Spiller" gemaach wou d'Participanten entweder mat engem Mënsch oder engem GPT Modell interagéiert hunn a gefrot goufen ze identifizéieren mat wéi engem se kommunizéieren.

D'Resultater weisen datt GPT-4 d'Participanten 41% vun der Zäit erfollegräich täuscht huet, während déi viregt Versioun, GPT-3.5, eng Täuschungsquote vu nëmmen 5% bis 14% erreecht huet. Interessanterweis hunn d'mënschlech Participanten et fäerdeg bruecht anerer vun hirer Mënschheet ze iwwerzeegen an nëmmen 63% vun de Studien.

Jones a Bergen hunn ofgeschloss datt ChatGPT den Turing Test net passéiert, wat beweist datt et nach ëmmer Aschränkungen huet fir d'Ausgab ze generéieren, déi net vu mënschlechen Äntwerten z'ënnerscheeden. Wéi och ëmmer, si betount déi lafend Relevanz vum Turing Test als Kader fir d'Effizienz vum Maschinndialog ze evaluéieren a mënschlech Strategien ze verstoen fir un AI Geräter z'adaptéieren.

D'Fuerscher hunn och d'potenziell Konsequenze vun AI Modeller beliicht, déi d'Leit iwwerzeegt hunn. Mat engem Erfollegsquote vun 41%, Täuschung vun AI Modeller kéint bedeitend sozial a wirtschaftlech Auswierkungen hunn, besonnesch a Kontexter wou d'Benotzer manner bewosst sinn datt se mat enger Maschinn interagéiere kënnen.

Ausserdeem huet d'Etude Faktoren identifizéiert, déi d'Participanten berücksichtegt wann se bestëmmen ob se mat Mënschen oder Maschinnen interagéieren. D'Formalitéit, d'Informalitéit, d'Wortheet, d'Grammatik, d'Punctuatioun an d'generesch kléngend Äntwerten hunn all wichteg Rollen gespillt fir AI-generéiert Gespréicher z'identifizéieren.

Wéi AI Modeller wéi ChatGPT sech weider entwéckelen a méi fléissend ginn, hunn d'Fuerscher d'Noutwennegkeet betount hir Entwécklung ze verfolgen an Strategien z'entwéckelen fir Täuschung ze reduzéieren.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Wat ass den Turing Test?

Den Turing Test, proposéiert vum Mathematiker Alan Turing, ass e Mooss fir d'Fäegkeet vun enger Maschinn intelligent Verhalen ze weisen, dat net z'ënnerscheeden vun deem vun engem Mënsch.

Wéi hunn d'Fuerscher d'Leeschtung vum ChatGPT bewäert?

D'Fuerscher hunn "Spiller" gemaach, wou d'Participanten entweder mat engem Mënsch oder ChatGPT interagéiert hunn an hu misse bestëmmen mat wéi enger se matenee schwätzen.

Wéi eng Erfollegsquote huet ChatGPT erreecht fir Participanten ze narren?

ChatGPT (GPT-4) huet d'Participanten 41% vun der Zäit erfollegräich täuscht, während déi viregt Versioun, GPT-3.5, eng Täuschungsquote vu 5% bis 14% erreecht huet.

Wat sinn d'potenziell Konsequenze vun AI Modeller, déi Leit imitéieren?

Wann AI Modeller d'Leit iwwerzeegend imitéieren, kann et verbreet sozial a wirtschaftlech Konsequenzen hunn, potenziell zu Täuschung an d'Verschlechterung vu Mënsch-Maschinn Interaktiounen féieren.

Wéi eng Faktoren hunn d'Participanten berücksichtegt wann se AI-generéiert Gespréicher identifizéieren?

D'Participanten hunn op Faktore wéi Formalitéit, Informalitéit, Wordiness, Grammatik, Punctuatioun a generesch klingende Äntwerte opmierksam gemaach fir ze bestëmmen ob se mat Mënschen oder Maschinnen kommunizéieren.

(Quelle: arXiv)