Neie Chromecast Remote vu Google Spotted an Android TV Beta

Google schéngt en neien Chromecast mat Google TV z'entwéckelen, a rezent Erkenntnisser an der Android TV 14 Beta suggeréieren datt et mat enger aktualiséierter Fernbedienung kënnt. Tech Enthusiast an Android Deep Diver Mishaal Rahman huet e Systemvideo opgedeckt deen e Kontur weist vun deem wat schéngt e fuschneie Fernbedienung ze sinn entworf fir Google TV Software ze kontrolléieren.

Déi nei Fernbedienung huet eng Ähnlechkeet mat der aktueller flaach Pille-förmlecher Fernbedienung déi fir d'éischt am Joer 2020 agefouert gouf. Wéi och ëmmer, et huet e puer bemierkenswäert Ännerungen. Ee vun de groussen Ënnerscheeder ass d'Zousatz vun extra Knäppercher. Déi vireg sechs Haaptkontrollknäpper schéngen nei arrangéiert ze sinn fir Plaz ze maachen fir wat potenziell en neie Volumen oder Kanalrocker kéint sinn. Dësen neie Knäppchen entsprécht den Duerchmiesser vun de Gesiichtsknäppchen op der Fernbedienung.

Déi nei entworf Fernbedienung enthält och e Stärknäppchen op der rietser Säit vun der leschter Zeil. Dëse Knäppche gëtt als personaliséierbar "Magie Knäppchen" geduecht, deen am Ufank am Joer 2020 geleckt gouf, awer net zum finalen Design vun der ursprénglecher Fernbedienung gemaach huet. De Star Button kéint potenziell Benotzer erlaben Ofkiirzungen op hir Liiblingsapps ze kreéieren, e praktesche Wee fir Zougang zu dacks benotzten Inhalter ze bidden.

An de leschte Méint huet Google seng Kontrolloptioune fir seng Produkter ausgebaut. Am Januar huet d'Firma nei Fernseh Fernsteuerungen an d'Google Home App bäigefüügt. Zousätzlech enthält déi lescht Pixel Tablet verëffentlecht vu Google Smart Home Kontrollen wann se dockéiert sinn. Wann déi nei Google TV Fernbedienung an Chromecast wierklech wierklech sinn, kënne mir méi iwwer si héieren um Google sengem Upëff vum Made by Google Event de 4. Oktober.

