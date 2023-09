By

Google ass agestallt fir d'Google Visitor Experience op hirem Sëtz zu Mountain View, Kalifornien opzemaachen. Déi nei Destinatioun zielt de Besucher eng Chance ze bidden fir Google a seng lokal Gemeinschaft ze erliewen. D'Besucherfahrung ass am Zeltähnlechen "Gradient Canopy" Bürogebai vun der Firma, fréier bekannt als Charleston East.

D'Google Visitor Experience wäert eng Rei vun Accessoiren enthalen, dorënner e Google Store wou Besucher iwwer Pixel Hardware Produkter kënne léieren a kafen. Dëst wäert déi drëtt Google Store Location sinn, no deenen zu Chelsea a Williamsburg zu New York City.

Zousätzlech enthält d'Besucherfahrung en ëffentleche Café mam Numm "Café @ Mountain View", deen e Raum ubitt fir de Besucher ze relaxen an Erfrëschungen ze genéissen. "The Plaza" gëtt Outdoor Konscht, Evenementer, an aner programméiere fir Visiteuren ze genéissen.

D'Plaz wäert och "The Huddle", e Raum gewidmet fir lokal Gemeinschaftsgruppen Eventer an ouni Gewënnzweck Aktivitéiten ze hosten. Ausserdeem wäert e "Pop-Up Shop" lokal Geschäfter weisen an ënnerstëtzen.

De Moment kënnen d'Besucher vum Google Campus nëmmen eng limitéiert Erfahrung hunn, ouni offiziell Kaddosgeschäft verfügbar. Déi nei Google Visitor Experience wäert e komplette Ersatz ubidden, mam Zil eng ëmfaassend an immersiv Erfahrung fir Besucher ze bidden.

D'Google Visitor Experience ass agestallt fir den 12. Oktober opzemaachen, a bréngt eng "Googley Experienz" fir all déi besichen.