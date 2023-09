Cyberkriminelle exploitéieren Google Looker Studio fir Phishing Attacke vu Krypto-Währungen

Cyberkrimineller hunn en neie Wee fonnt fir cryptocurrencyhalter ze betrügeren, andeems de vertrauenswürdege Service vu Google Looker Studio benotzt, laut Fuerscher bei Check Point. Looker Studio, en Online Datekonversiounsinstrument, gëtt elo vun Hacker exploitéiert fir gefälschte cryptocurrency Phishing Websäiten ze kreéieren. Andeems Dir d'URLen vun dëse Websäiten a Phishing-E-Mailen integréiert, kënnen Cyberkrimineller E-Mail Sécherheetskontrollen ëmgoen, well Looker Studio e legitime Ruff huet.

D'Phishing-E-Mailen, déi gemaach gi fir ze erschéngen wéi wa se vu Google stamen a mat dem Bréifpapp vum Tech-Riese sinn, informéieren d'Empfänger datt si e bedeitende Betrag vu Bitcoin gewonnen hunn, an encouragéieren se de geliwwerte Link ze verfollegen. Klickt op de Link féiert d'Affer op eng Phishing-Säit déi cryptocurrency Gewënn versprécht. Wéi och ëmmer, d'Scammers erhéijen de Betrag deen op der Säit ugewise gëtt fir e Gefill vun Dringendes ze kreéieren an et méi schwéier fir d'Benotzer de Bedruch ze erkennen.

Op der Phishing Säit ginn d'Besucher opgefuerdert hir Krypto Portemonnaie Logindetailer anzeginn fir hire Gewënn ze behaapten. Wéi och ëmmer, all Google Umeldungsinformatioun, déi op dëser Säit aginn ass, gëtt vun de Cyberkriminelle geklaut, déi se dann benotze kënnen fir aner Konten ze briechen a potenziell Zougang zu Fongen aus Krypto-Währungenaustausch ze kréien.

Check Point huet Google op dëse Mëssbrauch den 22. August 2023 alarméiert, awer et bleift onkloer ob den Tech Ris all Handlung geholl huet fir dës Kampagne ze blockéieren an ähnlech Geforen an Zukunft ze vermeiden. Google beréit d'Benotzer fir béiswëlleg Inhalter a Phishing Säiten op Looker Studio duerch hir Berichterstattung ze berichten.

Et ass entscheedend fir d'Benotzer waakreg ze sinn wann se onerwaart E-Maile kréien, déi behaapten Belounungen oder Präisser ze bidden. Et ass ëmmer recommandéiert d'Informatioun onofhängeg z'iwwerpréiwen an ni op verdächteg Linken ze klicken. Andeems Dir iwwer déi lescht Cybersécherheetsbedrohungen informéiert bleift a gutt Online Hygiène praktizéieren, kënnen d'Benotzer sech selwer schützen géint Affer vun dësen Zorte vu Betrug.

Quellen:

- Check Point

- Bleeping Computer