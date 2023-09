Google Keep fir Android kritt Textformatéierungsfeature

Google Keep fir Android rullt endlech eng nei Feature eraus déi d'Benotzer erlaabt Text ze formatéieren. Dës héich ugefrote Feature gëtt d'Benotzer d'Fäegkeet fir hiren Text ze personaliséieren an ze ënnersträichen duerch Fett, Ënnersträichen, Kursiv a Rubrikstiler. D'Aktualiséierung ass de Moment nëmme verfügbar fir nei Notizen an net méi al, an et ass limitéiert op d'Android App, mat Formatéierung net um Internet erschéngt.

Fir Zougang zu der Textformatéierungsfunktioun ze kréien, gesinn d'Benotzer eng nei ënnersträicht "A" Ikon an der Notiz-Toolbar. Dëst wäert e Menü opmaachen mat Optiounen fir Heading 1 (H1), Heading 2 (H2), Fett, Kursiv, Ënnersträicht a Strikethrough. D'Formatéierungsverhalen ass ähnlech wéi aner Texteditoren.

Wärend d'Feature am Moment ausrollt a vläicht net fir all Benotzer verfügbar ass, huet Google ugekënnegt datt et an den "nächste Wochen" op existent Notizen wäert kommen. D'Fonktioun ass verfügbar fir all Google Workspace Clienten a Benotzer mat perséinleche Google Konten.

Et ass wichteg ze notéieren datt d'Formatéierung erhale bleift wann Dir Text vun anere Quellen an Google Keep kopéiert. Wéi och ëmmer, d'Benotzer kënnen d'Formatéierung einfach ewechhuelen andeems Dir d'Optioun "Clear Formatting" an der Toolbar benotzt.

Insgesamt füügt dësen Update op Google Keep en neien Niveau vun der Personnalisatioun a Flexibilitéit un d'Notiz-App. D'Benotzer hunn elo méi Kontroll iwwer wéi hiren Text ausgesäit, wat et méi einfach mécht wichteg Informatioun ze markéieren oder organiséiert Notizen ze kreéieren.

