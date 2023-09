Google Gesiichter Antitrust Prozess iwwer Sichmotor Dominanz

Google wäert an engem landmark US Antitrust Prozess erausgefuerdert ginn wéi Féderalen Regulateuren probéieren säin Internet Empire ofzebauen. An den nächsten 10 Wochen, Féderalen Affekoten a Staat Affekote général wäert Beweiser presentéieren ze beweisen, datt Google de Maart zu sengem Gonschten rigged, d'Sherman Act verletzen andeems seng Sichmotor de Standardwahl op verschiddene Plazen an Apparater mécht. De Prozess wäert bestëmmen ob Google d'Gesetz gebrach huet a wa jo, wéi eng Schrëtt solle geholl ginn fir den Tech Riese z'erhalen.

De Prozess gouf vum Justizministère viru bal dräi Joer agereecht, Google beschëllegt seng Internet Sich Dominanz ze benotzen fir en ongerechte Virdeel géint Konkurrenten ze kréien. D'Regierung behaapt datt Google Milliarden Dollar jäerlech bezilt fir de Standard Sichmotor op Apparater wéi den iPhone a Webbrowser wéi Safari a Firefox ze sinn. Zousätzlech argumentéieren d'Regulateuren datt Google illegal de Maart manipuléiert huet andeems se verlaangt datt seng Sichmotor mat senger Android Software fir Smartphones gebündelt gëtt.

Google argumentéiert datt et bedeitend Konkurrenz ass an zitéiert Sichmotoren wéi Microsoft's Bing a Websäite wéi Amazon an Yelp als Beispiller. D'Firma attributéiert säin Erfolleg fir kontinuéierlech Verbesserunge fir seng Sichmotor a betount datt d'Leit wielen Google ze benotzen wéinst senger Zouverlässegkeet an der Leeschtung.

D'Resultat vum Prozess kéint bedeitend Implikatioune fir Google hunn. Méiglech Konsequenzen enthalen d'Enn vun der Praxis fir Firmen ze bezuelen fir Google d'Standard Sichmotor ze maachen, oder Google verléiert de Fokus wéi et a legale Schluechte verbannt gëtt. En ähnlechen Antitrustfall géint Microsoft am Joer 1998 huet dozou gefouert datt d'Firma kämpft sech un opkomende Technologien unzepassen, wat Google erlaabt huet zu Prominenz ze kommen.

Zousätzlech zum aktuellen Prozess steet Google och géint en Antitrustfall am Zesummenhang mat senger Reklammtechnologie. D'Regierung behaapt datt Google Schlëssel digital Reklamm Technologien monopoliséiert an huet virgeschloen datt Google en Deel vu sengem Adtech Geschäft muss verkafen fir Bedenken vun anti-kompetitiven Praktiken unzegoen.

Quellen: Justice Department, Europäesch Unioun Reguléierer.