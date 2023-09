Google verëffentlecht Nout Sécherheetsupdates fir Chrome Zero-Day Vulnerabilitéit

Google huet Noutsécherheetsupdates verëffentlecht fir eng Null-Dag Schwachstelle a sengem Chrome Webbrowser unzegoen. Dëst ass déi véiert Null-Dag Schwachstelle, déi zënter dem Ufank vum Joer an Attacken exploitéiert gouf. D'Schwachheet, identifizéiert als CVE-2023-4863, gouf aktiv an der Wëld exploitéiert. Google huet Chrome Benotzer gefuerdert hir Browser op déi lescht Versioun sou séier wéi méiglech ze upgrade.

D'Schwachheet, eng WebP Heap-Puffer Iwwerschwemmungsschwächt, huet d'Potenzial fir Crashen ze verursaachen an arbiträr Code Ausféierung ze erliichteren. Et gouf am Ufank vum Apple SEAR an The Citizen Lab an der Munk School vun der University of Toronto gemellt. De Citizen Lab huet virdru Null-Dag Bugs entdeckt, déi an geziilten Spywareattacke vu Regierungsgestützte Bedrohungsakteuren géint héich-Risiko Individuen benotzt ginn, wéi Oppositiounspolitiker, Journalisten, an Dissidenten.

Wärend Google bestätegt huet datt d'Schwachheet ausgenotzt gouf, huet d'Firma keng spezifesch Detailer iwwer d'Attacke geliwwert. Et ass méiglecherweis datt den Zougang zu Käferdetailer a Linke limitéiert ass bis eng Majoritéit vun de Benotzer hir Browser mat der Fix aktualiséiert hunn. Dëst ass fir Bedrohungsakteuren ze vermeiden hir eege Exploiten op Basis vun der Informatioun ze kreéieren.

Chrome Benotzer kënnen hir Browser iwwer de Chrome Menü aktualiséieren oder andeems se hir Apparater nei starten. Automatesch Updates ginn och installéiert ouni Benotzerinteraktioun no engem Restart. Andeems se hir Browser prompt aktualiséieren, kënnen d'Benotzer sech vu potenziellen Attacke schützen ier weider technesch Detailer verëffentlecht ginn.

Als Conclusioun huet Google séier Handlung geholl fir déi lescht Null-Dag Schwachstelle am Chrome unzegoen. D'Benotzer ginn gefuerdert hir Browser op déi lescht Versioun ze upgrade fir de Risiko vun der Ausbeutung ze reduzéieren. Doduerch kënne si hir Systemer an Daten vu potenziellen Attacke schützen.

