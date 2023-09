Gitt aktuell iwwer déi lescht Tech Neiegkeeten mam Tech Guide Podcast Episod 567

By

An der leschter Episod vum Tech Guide Podcast, gehost vum Editeur Stephen Fenech, kënnen d'Nolauschterer erwaarden datt se aktualiséiert a gebilt ginn iwwer déi lescht Konsument Tech Neiegkeeten a Bewäertungen. Hei sinn d'Haaptpunkte vun der Emissioun vun dëser Woch:

1. GoPro lancéiert Hero12 Black Action Camera: GoPro huet d'Verëffentlechung vun hirer neier Action Camera ugekënnegt, den Hero12 Black. Mat verbesserte Funktiounen a Fäegkeeten ass dës Kamera sécher Abenteuerbegeeschterten an Inhaltscreatoren ze beandrocken.

2. Ecovacs Enter Backyard Robotics: Ecovacs, bekannt fir seng Roboter Staubsauger, huet seng Produktlinn erweidert fir e Robotermäer ze enthalen. Dësen neien Ergänzung zielt d'Masserhaltung ze vereinfachen an eng effizient an autonom Léisung ze bidden.

3. Dyson stellt gréissere Loftreiniger vir: Dyson huet säi gréisste Loftreiniger verëffentlecht bis elo, fir méi grouss Plazen entworf. Dësen Apparat weist dem Dyson seng fortgeschratt Loftfiltratiounstechnologie, déi propper a méi gesond Indoor Ëmfeld liwwert.

Tech Guide Rezensiounen:

- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet: De Stephen Fenech bitt eng ëmfaassend Iwwerpréiwung vun der Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet, ënnersträicht seng Features a Leeschtung.

- Sonos enthüllt Move 2 Speaker: Sonos huet säin neie Move 2 Speaker agefouert, bitt verbessert Audioqualitéit a Portabilitéit. Dëse Wireless-Lautsprecher ass perfekt fir ënnerwee ze lauschteren.

- Bang & Olufsen Zesummenaarbecht mat Ferrari: Bang & Olufsen huet sech mam Ferrari zesummegeschafft fir eng bemierkenswäert Audiokollektioun ze kreéieren, déi Luxusdesign mat superieure Tounqualitéit kombinéiert.

Tech Guide Help Desk:

Am Tech Guide Help Desk Segment ass d'Thema vun Diskussiounszentren ronderëm de renovéierte iPhone Maart. Stephen Fenech entdeckt d'Virdeeler vum Handel an Ärem alen iPhone fir d'Käschte vun engem neien Apparat ze kompenséieren, souwéi d'Erspuernisser déi erreecht kënne ginn andeems Dir e renovéierten iPhone kaaft.

Nolauschterer kënnen den Tech Guide Podcast op verschiddene Plattformen fannen, dorënner Apple Podcasts. De Stephen Fenech, den Editeur vum Tech Guide, gëtt als ee vun den Top Tech Journalisten vun Australien ugesinn, reegelméisseg deelt seng Abléck op Radio an TV.

