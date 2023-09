GE Aerospace entwéckelt Worm-like Roboter fir Jet Engine Inspektiounen a Reparaturen

GE Aerospace huet seng lescht Innovatioun an der Robotik Technologie mat der Entwécklung vum Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) enthüllt. Dëse wuermähnleche Roboter huet d'Potenzial fir d'Art a Weis wéi Jetmotoren iwwerpréift a reparéiert ginn ze revolutionéieren, d'Dauerzäit ze minimiséieren a manner invasiv Léisungen ze bidden.

De Sensiworm ass speziell entwéckelt fir als zousätzlech Set vun Aen an Oueren fir Servicebetreiber ze handelen wéi se Inspektiounen an de komplizéierte Interne vu Fligermotoren maachen. Ähnlech wéi d'Fortschrëtter an der mëller Robotik, déi a minimal invasiv Chirurgie fir Patienten benotzt gëtt, erlaabt dës Technologie Techniker effizient Jetmotoren z'ënnersichen an ze reparéieren, während se nach ëmmer um Flillek sinn, ouni de Besoin fir Demontage.

Ähnlech wéi en Inchworm, kann de Sensiworm iwwer verschidde Motordeeler krabbelen, dorënner rotéierend Windturbinblades. Equipéiert mat Saugbecher Féiss, kann et duerch Hindernisser navigéieren a Plazen erreechen, déi soss net zougänglech wieren wéinst der Schwéierkraaft. De Roboter ass fäeg d'Dicke vun den thermesche Barrièrebeschichtungen z'entdecken an ze moossen, souwéi Gaslecken z'entdecken, Betreiber mat Echtzäitdaten a Live Videofeeds aus all Eck vum Motor ze bidden.

GE Aerospace huet de Sensiworm an Zesummenaarbecht mam SEMI Flex Tech entwéckelt, eng US Army-finanzéiert ëffentlech-privat Koalitioun déi sech op d'Fortschrëtter vun der flexibeler Elektronik konzentréiert. Wéi och ëmmer, d'Firma huet keng Detailer iwwer d'Etapp vun der Entwécklung geliwwert oder wéini de Roboter fir praktesch Notzung agesat gëtt.

Dës banebriechend Technologie huet d'Potenzial fir d'Steierzäit am Fligerunterhalt wesentlech ze reduzéieren an d'Gesamteffizienz vun Inspektiounen a Reparaturen ze verbesseren. Mat dem Sensiworm hunn d'Betreiber quasi onbeschränkten Zougang fir Motoren z'inspektéieren, fir optimal Leeschtung a Sécherheet ze garantéieren ouni de Besoin fir extensiv Demontage.

Quellen:

- Source Artikel