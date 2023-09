Google's Gboard stellt Proofread Feature vir fir Inhaltsqualitéit ze verbesseren

Google's Gboard, bekannt als ee vun de beschten Tastaturen op Android, huet viru kuerzem eng spannend nei Feature bäigefüügt. Déi lescht Beta Versioun vun der Gboard App (v13.4) enthält elo eng 'Proofread' Optioun, ugedriwwen duerch generativ AI, déi Texter fir Schreifweis, Grammatik a Punktuéierungsfehler iwwerpréift an se nahtlos fixéiere kann. Dës Zousatz eliminéiert de Besoin fir Drëtt Partei Servicer wéi Grammarly.

Laut 9To5Google erschéngt d'Proofread Optioun an der Gboard Toolbar. Wann Dir op d'Optioun tippt, veraarbecht d'Feature den Inhalt a bitt eng iwwerschafft Versioun mat all identifizéierte Feeler korrigéiert. D'Benotzer hunn d'Wiel fir hiren ursprénglechen Inhalt duerch d'revidéiert Versioun ze ersetzen andeems Dir op den Daumen-up Knäppchen tippt. Alternativ kënne se de Virschlag entloossen andeems Dir op den Daumen erof klickt.

Zousätzlech zu der Korrekturoptioun weist Gboard e 'Fix it' Knäppchen. Dëse Knäppchen korrigéiert automatesch Feeler ouni déi iwwerschafft Versioun ze weisen oder de Benotzer de Virschlag ze akzeptéieren oder ze refuséieren. Wéi och ëmmer, den Ënnerscheed tëscht den 'Proofread' an 'Fix it' Optiounen erfuerdert weider Erklärung.

De 'Fix it' Knäppchen erschéngt am Ufank an der Gboard Toolbar, a wann Dir se tippt, kréien d'Benotzer eng Prompt déi erkläert datt "den Text, dee Korrekturgeleet gëtt, gëtt op Google geschéckt an temporär veraarbecht fir Grammatik a Schreifvirschléi ze kreéieren." D'Benotzer mussen dës Konditioune akzeptéieren ier se d'Feature benotze kënnen.

Et gëtt momentan keng Informatioun iwwer wéini dës nei Features an der stabiler Versioun vun der Gboard App verfügbar sinn. D'Entwécklung an Testen vu generativen AI Feature erfuerderen typesch bedeitend Zäit an Effort ier se un de Public verëffentlecht kënne ginn. Hoffentlech wäert Samsung och eng AI-powered Feature integréieren fir d'Qualitéit vum schrëftlechen Inhalt an der Samsung Keyboard ze verbesseren.

