Wéi Davina McCall hält méi jonk wéi jee

D'Davina McCall ass bekannt fir hir jugendlech Erscheinung an onbestreideg Energie, a vill Leit froe sech wéi et et fäerdeg bréngt méi jonk wéi jee ze kucken. Trotz der ëffentlecher Aen fir bal 30 Joer, Davina schéngt no hannen alternd.

Ee vun hire Geheimnisser fir den Alter ze verteidegen ass hir Hautfleeg Routine. Davina hält et relativ einfach, a benotzt bezuelbare Produkter déi an Supermarchéen an High Street Geschäfter fonnt kënne ginn. Si schwéiert vum Garnier Micellar Waasser fir d'Make-up sanft ze botzen an ze läschen. Si follegt dëst mat engem Toner vum Dr Frances Prenna Jones genannt Formula 2006, deen ideal ass fir hir fett Haut. Hir Hautpfleegritual gëtt mat Garnier senger "luxuriéiser" Ultra-Lift Nuetscrème a SPF50 Sonneschutz ofgeschloss.

Wann et ëm Make-up geet, léiwer Davina en natierleche Look. Si benotzt dacks Produkter aus Trinny Woodall senger Gamme, Trinny London, dorënner hir BFF De-Stress Crème fir liicht Ofdeckung. Basis Mascara, Clinique's Chubby Stick Lipstick, an en Touch vu Rou kompletéiere säi frësche Gesiicht.

Dem Davina seng lëschteg Hoer ass e Markendeel vun hirem Bild ginn. Si Faarft hir Schleisen selwer doheem an erlaabt ni hir Hoer ze Loft dréchen, entscheede fir e blow dry mat engem gudde Pinsel.

Fitness spillt eng bedeitend Roll am Davina sengem jugendlechen Erscheinungsbild. Si plädéiert fir regelméisseg Übung a mengt datt et de Schlëssel fir d'Jugend ass. D'Davina integréiert eng Vielfalt vun Aktivitéiten an hir Routine, sou wéi séier Hondswanderungen, Lafen, Pilates, Boxklassen a Gewiichtstraining. Si huet souguer zéng Minutte Arm Workouts op hirer Websäit verfügbar.

Davina follegt eng Zockerfräi Diät, déi zu hirer allgemenger Gesondheet bäidréit. Si huet vergaange Kämpf mat Anorexie a Sucht iwwerwonne an elo prioritär hiert Wuelbefannen.

Als Conclusioun enthalen dem Davina McCall seng Anti-Aging-Geheimnisser eng knaschteg Hautpfleegroutine, natierleche Make-up, gutt geformte Hoer, regelméisseg Übung an eng Zockerfräi Diät. Hir Engagement fir sech selwer bannen a baussen ze këmmeren ass wat hatt méi jonk hält wéi jee.

