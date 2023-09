Frënn mat Virdeeler: Jackdaws Form strategesch Verbindunge fir Besser Iessen

Wild Jackdaws an England hunn geléiert nei sozial Verbindungen ze bilden an der Verfollegung vu leckere Schneekereien. An engem Experiment vum Cornish Jackdaw Project, hunn d'Fuerscher d'Behuele vun Dausende vu Jackdaws observéiert, déi mat Knöchelbänner ausgestatt sinn mat Transponder. Automatiséiert fidderen goufen am Land ageriicht, a wann e Vugel op engem gelant, et géif automatesch d'Identitéit vum Vugel entdecken. D'Fütterer koumen a Pairen, mat enger Säit déi niddereg-Qualitéit Getreid verdeelt an déi aner lecker Mehlwürmer ausginn. D'Villercher goufen an zwou Gruppen opgedeelt, an d'Feeder géifen op Basis vu bestëmmte Konditiounen opmaachen, sou wéi nëmmen d'Korndieröffnung fir e Solo-Vugel, oder béid Dieren opmaachen wann zwee Villercher aus der selwechter Grupp zesummen besicht hunn.

D'Etude huet festgestallt datt d'Jackdaws séier geléiert hunn nei sozial Verbindungen ze bilden, al Frënn ze verloossen fir hiren Zougang zu Mielwürmer ze maximéieren. Wéi och ëmmer, d'Villercher bloufen trei zu hire liewenslaange Matbierger an direkter Familljememberen, a weisen datt d'Bluttverbindunge méi staark waren wéi d'Verlockung vu leckere Schneekereien. D'Fuerscher hunn ofgeschloss datt Jackdaws strategesch sinn fir hir Bezéiungen unzepassen fir déi bescht Belounungen ze kréien.

D'Etude werft Liicht op wéi Déieren net-familiäre Bezéiungen bilden a komplex sozial Situatiounen navigéieren. Jackdaws benotzen hir kognitiv Fäegkeeten fir virdrun Erfahrungen ze erënneren a strategesch Entscheedungen iwwer d'Formatioun oder Erhalen vun ergänzende Bezéiungen ze treffen. Wärend d'Fuerscher onsécher sinn ob d'Vullen dës Bezéiungen ausserhalb vum experimentellen Ëmfeld behalen hunn, hoffen se dësen Aspekt an zukünfteg Aarbecht ze entdecken.

Och wann d'Investitioun vun Zäit an Energie an onrelatéierten Individuen eng riskant sozial Strategie ka sinn, weist d'Etude wéi Jackdaws d'Virdeeler vun der Form vun neie Verbindunge balancéieren wärend se trei zu hirer Famill bleiwen. Dës Erkenntnisser markéieren d'Intelligenz a strategesch Verhalen vu Jackdaws beim Erhalen vun Ressourcen an hirer Ëmwelt.

Quellen: Natur Kommunikatiounen