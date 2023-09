Free Fire Weekend Challenge: Gewannt Luck Royale Bong a Mystic Seeker Waff Loot Crates

By

De Free Fire Weekend Challenge ass déi lescht Aktivitéit am Spill dat Spiller eng Chance bitt e Luck Royale Voucher an 3x Mystic Seeker Weapon Loot Crates ze gewannen. Dës Erausfuerderung erfuerdert d'Spiller entweder eng gewëssen Zuel vu Victoiren z'erreechen oder e spezifesche Betrag u Schued mat Granaten ze këmmeren fir d'Belounung ze kréien.

Fir e gratis Luck Royale Bong ze kréien, mussen d'Spiller entweder dräi Booyahs erreechen oder 3000 Schued mat Granaten këmmeren. Fir déi 3x Mystic Seeker Weapon Loot Crates ze verdéngen, mussen d'Spiller aacht Booyahs erreechen oder 5000 Schued mat Granaten ausginn.

De Free Fire Weekend Challenge huet den 8. September 2023 ugefaang a wäert weider bis den 10. September 2023. D'Ufuerderunge vun der Erausfuerderung sinn net ze schwéier, a Spiller, déi sech aktiv mam Spill engagéieren, solle se einfach fäerdeg bréngen.

Fir d'Belounung ze sammelen, mussen d'Spiller dës Schrëtt verfollegen:

Fëllt déi néideg Ziler uewe beschriwwen aus. Gitt op den Event Tab a wielt de Wee op d'Victoire Rubrik. Gitt de Weekend Challenge Tab a klickt op de Fuerderungsknäppchen.

D'Spiller kréien dann de Luck Royale Voucher a Mystic Seeker Weapon Loot Crates. D'Luck Royale Bongen musse virum Verfallsdatum vum 31. Oktober 2023 benotzt ginn, während d'Mystic Seeker Weapon Loot Crates zu all Moment aus der Vault Sektioun benotzt kënne ginn.

10x Gold Drop an Arm Wave Emote Eventer

Nieft dem Weekend Challenge enthält d'Path to Victory Kampagne e puer aner spannend Eventer. Den 10x Gold Drop Incentive gëtt Spiller mat zousätzlech Gold fir all Match gespillt tëscht September 8 an September 10, 2023, vun 10:00 bis 11:59. D'Spiller kënnen och verdéngen bis zu 1000 Gold gratis vum Daily Gold Drop andeems se un BR, CS oder LW Matcher deelhuelen.

En anert lafend Event bitt Spiller d'Chance fir e gratis Arm Wave emote ze gewannen. Andeems Dir eng gewëssen Zuel vu klasséierte Battle Royale oder Clash Squad Matcher spillt, kënnen d'Spiller verschidde Belounungen opmaachen, dorënner Gold, Luck Royale Bongen, an den Arm Wave emote selwer.

D'Ufuerderunge fir den Arm Wave emote Event sinn wéi follegt:

Spillt 10 BR oder CS klasséiert Matcher fir 2000x Gold ze kréien.

Spillt 20 BR oder CS klasséiert Matcher fir 3x Luck Royale Bongen ze kréien.

Spillt 40 BR oder CS klasséiert Matcher fir den Arm Wave emote oder 5x Gold Royale Bongen ze gewannen.

Nodeems Dir 40 klasséiert Matcher ofgeschloss hutt, qualifizéieren d'Spiller sech fir all Belounungen, och d'Emote. Wann d'Spiller schonn d'Emote besëtzen, si wäerten d'Méiglechkeet hunn Gold Royale Bongen amplaz ze wielen.

