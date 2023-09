Fortnite Downtime fir Update v26.10: Wat ze erwaarden

De Fortnite Downtime fir Update v26.10 ass geplangt fir haut um 4 Auer Eastern Time ze starten (12. September 2023). Dësen Update markéiert den éischte groussen Update fir Kapitel 4 Saison 4. Obwuel et keng bedeitend Ännerungen bréngt, ginn et e puer Ergänzunge fir no vir ze kucken. Leaker an Dateminer proposéiere datt eng nei Waff an Heelen an de Lootpool agefouert gëtt.

Wéi ëmmer ginn d'Server offline geholl ier d'Downtime ufänkt. Matchmaking wäert iwwer all Spillmodi behënnert ginn, dorënner Save The World a Battle Royale. D'Spiller an der Battle Royale wäerte keng Konsequenze fir de Fortschrëtt verléieren. Wéi och ëmmer, déi a Save The World sollten sech um 3:15 Auer Eastern Time ausloggen.

D'Dauerzäit fir dësen Update gëtt erwaart relativ kuerz ze sinn. Well et e reegelméissegen Ënnerhaltcheck mat minimalen Ergänzunge ass, sollten d'Servere bis 6 Auer Eastern Time erëm online sinn. A verschiddene Fäll kann et liicht bis 6:30 Auer Eastern Time strecken wann d'Entwéckler méi Zäit brauchen. D'Spiller ginn ugeroden op déi offiziell Ukënnegung vun Epic Games ze waarden an ze vermeiden direkt an d'Matcher ze sprangen nodeems d'Server zréck sinn fir potenziell Schlaangzäiten a Serverlag ze vermeiden.

De Fortnite Update v26.10 bréngt net nëmme Fixer mee och Inhaltsverännerungen. Epic Games huet e crypteschen Tweet mam Wuert "Brrrr ..." geprägt, wat op potenziell Zesummenaarbecht ugewise gëtt. Eng Méiglechkeet ass eng Zesummenaarbecht mam Mortal Kombat 1, mat engem Sub Zero Outfit, wéi d'Spill den 19. September 2023 verëffentlecht. Eng aner Zesummenaarbecht kéint mat My Hero Academia sinn, e Shoto Todoroki Outfit ze bréngen. Zousätzlech kéint den Tweet op d'Temperaturen op der Insel erofgoen wéinst enger kommend Sonnendäischtert.

Niewent dëse potenziellen Zesummenaarbechten wäert d'Aktualiséierung nei Snapshot Quests aféieren mat Piper Pace, nei Weekly Challenges, Super Styles, a Reality Augments. E puer Bugfixer ginn och ëmgesat. Bleift ofgeschloss fir wat sech mam Fortnite Update v26.10 entfalt!

