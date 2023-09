Fortnite Update 26.10: Downtime Zäitplang a Spekulatiounen iwwer neien Inhalt

Fortnite Entwéckler, Epic Games, huet ugekënnegt datt d'Spill momentan net verfügbar ass fir den Update 26.10. Dësen Update wäert applicabel sinn op verschidde Plattformen dorënner PS5, PS4, Xbox Konsolen, Nintendo Switch, Android, a PC. D'Spiller kënnen erwaarden datt den Update de Moien vum 12. September fir Download verfügbar ass.

Mam Update sollten d'Benotzer eng Period vu Serveraustausch viraussoen. Dëst bedeit datt Fortnite fir e puer Stonnen temporär onspillbar ass. Fir detailléiert Informatioun iwwer wéini Dir zréck an d'Spill kënnt aloggen, hei ass de 26.10 Server Downtime Zäitplang:

- D'Downtime ass agestallt fir um 4 AM ET unzefänken, doduerch de Matchmaking kuerz virdru auszeschalten.

- Fir UK Fans, déi voll offline Period fänkt um 9 AM BST un, während matchmaking um 8.30 AM BST ausgeschalt gëtt.

Wärend Epic Games net explizit uginn huet wéini d'Downtime ofgeschloss ass, dauert den Ënnerhalt normalerweis ongeféier e puer Stonnen. Dofir sollt Fortnite spéitstens um 11 AM BST online sinn.

D'Ukënnegung vun dësem Update huet d'Spekulatioun ënner de Begeeschterten agefouert iwwer wéi en neien Inhalt am Update 26.10. E puer Fans theoretiséieren datt, mam imminenten fréien Zougangsstart vu Mortal Kombat 1, Sub Zero aus der Franchise e spielbaren Charakter an Fortnite ka ginn.

Zousätzlech gëtt Epic Games erwaart en neien Artikel oder Waff aféieren, souwéi en neien Augment. Den Artikel Shop kritt och nei Skins fir Spiller hir Spillerfahrung ze kréien an ze verbesseren.

Niewent dësen neien Ergänzunge wäerten Epic Games heefeg Bugs a Gameplay Glitches vum Ufank vun der neier Saison adresséieren, d'Spill weider poléieren fir optimal Genoss.

Quell: Epic Games Twitter Annonce