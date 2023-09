Fortnite 26.10 Update stellt My Hero Academia Crossover vir

Déi lescht Fortnite Update, Versioun 26.10, ass mat e puer spannenden neie Featuren an Inhalt ukomm. Ee vun den Haapt Highlights vun dësem Update ass de My Hero Academia Crossover, deen Charakteren a Fäegkeeten aus der populärer Anime Serie an d'Schluecht Royale Spill bréngt.

D'Spiller kënnen elo dem Todoroki's Ice Wall Element benotzen, wat hinnen erlaabt Gletscher Barrièren fir Verteidegung oder Attackzwecker ze kreéieren. D'Äismauer huet e wesentleche Betrag u Gesondheet a ka Schued ausstoen bis se brécht. Et kann um Buedem fonnt ginn, a Kommouden oder an All Might Supply Drops. Dësen Artikel füügt en eenzegaartegen Twist un de Spillsaach, well et Géigner trape kann a se op d'Äis rutschen.

Zousätzlech zu der Ice Wall kënnen d'Spiller och dem Deku seng Smash Fäegkeet benotzen, déi direkt Feinde mat nëmmen engem Hit kann ausschloen. Wéi och ëmmer, dës Kraaft kann nëmme vun engem All Might Supply Drop kritt ginn, sou datt d'Spiller op der Sich no dësen Drëpsen sinn.

Ofschloss vun Deku's Quests an Todoroki's Quests belount Spiller mat Erfahrungspunkten, a sechs total My Hero Academia Quests ofzeschléissen wäert de Spiller direkt eropgoen.

Ausserdeem sinn dräi nei My Hero Academia Skins am Item Shop bäigefüügt. D'Spiller kënnen elo kämpfen als Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, a Mina Ashido, dräi vun den Top Helden vun der UA am Training.

Zousätzlech zum Crossover Inhalt, stellt d'Aktualiséierung och d'Pizza Party Element vir, wat d'Spiller heele kann an hir Schëld erhéijen. De Reckless SMG Reload Augment erlaabt SMGs méi séier nei ze lueden, an nei Super Level Styles kënne fir bestëmmte Outfits op Saisonniveau 100 an 125 opgespaart ginn.

Insgesamt bréngt de Fortnite 26.10 Update eng Rei spannend nei Features an Inhalt fir Spiller ze genéissen. Egal ob et mächteg Fäegkeeten entléisst, äiseg Barrièren erstellt oder Outfits nivellert, et ass eppes fir jiddereen an dësem leschten Update.

