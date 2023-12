Haus Speaker Kevin McCarthy annoncéiert Demissioun, Shakes Up GOP

An enger iwwerraschender Beweegung huet de Chamberpresident Kevin McCarthy seng Demissioun um Enn vun dësem Mount ugekënnegt. De McCarthy, dee fréier dëst Joer aus der Muecht entlooss gouf, huet säi Wonsch zitéiert Amerika op nei Weeër ze déngen als Grond fir säin Depart.

Dem McCarthy säi Récktrëtt kënnt als Schlag fir säin Nofolger, de Speaker Mike Johnson, an d'Republikaner vum Haus. Mat der scho schmueler GOP Majoritéit weider reduzéiert, wäert d'Gesetzgebung am Joer 2024 nach méi Erausfuerderung fir d'Partei beweisen.

Wärend de McCarthy keng Spezifizitéiten iwwer seng nächst Beweegung ubitt, huet hien säin Engagement ausgedréckt fir déi nächst Generatioun vu Leader z'ënnerstëtzen a weider ze rekrutéieren déi bescht an hellste vum Land fir gewielte Büro. De McCarthy huet och d'Expansioun vun der Republikanescher Partei betount a seng Absicht seng Erfahrung fir säi Wuesstum ze léinen.

Den Timing vum McCarthy säin Depart ass bedeitend, well et heescht datt hien virun de spezielle Wahlen fortgeet fir den ausgedréckte Rep George Santos ze ersetzen. Dëst reduzéiert d'republikanesch Majoritéit weider, a verlaangt méi demokratesch Ënnerstëtzung fir Moossnamen am Haus ze passéieren.

Während senger Carrière huet de McCarthy verschidde Leadership Positiounen am GOP gehal, dorënner Chef Deputéierte Peitsch, Majoritéit Peitsch, Majoritéit Leader, a Minoritéitsleader. Trotz sengen Erfolleger huet seng Spriecherschaft nëmmen 269 Deeg gedauert, sou datt et déi drëtt kuerzst an der Geschicht ass.

Dem McCarthy säi Récktrëtt schaaft nei Erausfuerderunge fir d'Republikaner an dat Neit Joer. D'Partei huet scho Schwieregkeete konfrontéiert d'Bezuelungsrechnungen ze passéieren, an hir méi schlank Majoritéit am nächste Joer wäert et nach méi Erausfuerderung maachen Messagerie Rechnungen oder eng Impeachment Resolutioun an engem Wahljoer ze passéieren.

Wéi de McCarthy sech virbereet fir säi Mandat ofzeschléissen, huet de Speaker Mike Johnson him gutt an enger Erklärung gewënscht, wou hien dem McCarthy säi Service un d'amerikanescht Vollek a seng Wieler iwwer bal zwee Joerzéngte unerkannt huet.

D'Vakanz vum McCarthy säin Depart erfuerdert eng speziell Wahl a Kalifornien, déi erwaart gëtt an den nächste Méint ofgehale ze ginn. Dem McCarthy säi fest republikanesche Quartier gëtt erwaart ënner GOP Kontroll an de spezielle Wahlen ze bleiwen.

Wärend dem McCarthy säi Récktrëtt d'Enn vu senger Amtszäit am Kongress markéiert, bedeit et och en neit Kapitel fir hien, wéi hien aner Méiglechkeeten entdeckt fir d'Land ze déngen.