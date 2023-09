I2C-USB-Hub: Kontroll vun USB Gadgeten op afstand

By

Resumé: Den I2C-USB-Hub ass en Apparat erstallt vum [Jim Heaney] deen d'Fernbedienung vun USB Gadgeten erlaabt. Andeems Dir en MT9700 P-MOSFET Laaschtschalter fir all Hafen benotzt, erméiglecht den Hub d'Benotzer d'Kraaft op eenzel Geräter op afstand ze schneiden. Den Apparat applizéiert en 8-Bit PCA9557PW I2C I / O Chip, deen eng einfach Kontroll vun all Hafen erlaabt andeems Dir déi entspriechend Bitsekvens iwwer den Drot schéckt. [Jim] plangt eng Arduino Bibliothéik ze kreéieren fir de Prozess weider ze vereinfachen. Zousätzlech benotzt den I2C-USB-Hub déi verbleiwen Pins um Chip fir d'LED-Luuchten ze kontrolléieren an déi aktuell Limit op der MT9700 unzepassen.

Fortschrëtter an der Technologie hunn d'Benotzer d'Flexibilitéit zur Verfügung gestallt fir verschidde Geräter op afstand ze kontrolléieren. E Beispill ass den I2C-USB-Hub, eng Kreatioun vum [Jim Heaney]. Am Géigesaz zu traditionelle USB-Hubs mat manuelle Schalter, füügt den I2C-USB-Hub d'Bequemlechkeet vun der Fernsteierung un Äre Standard USB 2.0 Hub Circuit. Andeems Dir e MT9700 P-MOSFET Lastschalter fir all Hafen integréiert, erlaabt den Apparat d'Muechtkontrolle vun eenzelne USB Gadgeten aus enger Distanz.

De Schlëssel fir d'Funktionalitéit vun dësem Apparat ass de PCA9557PW I2C I/O Chip. Dësen Chip erméiglecht eng einfach Kontroll vun all Hafen andeems Dir nëmmen déi richteg Bitsequenz duerch den Drot schéckt. Fir d'Benotzererfarung ze verbesseren, huet [Jim] Pläng fir eng Arduino Bibliothéik z'entwéckelen, déi de Prozess vereinfacht fir d'digitale Schalter ze flippen.

Den I2C-USB-Hub geet iwwer d'Muechtkontrolle fir USB Gadgeten. Mat sengem 8-Bit Chip huet [Jim] vun den zousätzleche Pins profitéiert fir nei Features ze addéieren. Ee Pin ass gewidmet fir als Meeschtersteuerung fir LED Luuchten op der PCB ze déngen, während en aneren erlaabt d'Ajustéierung vun der aktueller Limit op der MT9700 tëscht 500 mA an 1 A.

Als Conclusioun, wärend modifizéierten off-the-shelf USB Hubs ähnlech Resultater erreechen kënnen, bitt den I2C-USB-Hub d'Bequemlechkeet vun der Fernsteierung fir USB Gadgeten. Dëse Projet weist d'Potenzial fir Hardware ze benotzen fir d'Benotzererfarung ze verbesseren a bitt eng Plattform fir zukünfteg Fortschrëtter an dësem Beräich.

