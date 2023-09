De Fairphone 5: E Schrëtt Richtung Nohalteg Smartphones

Déi hollännesch Smartphone Firma, Fairphone, huet de Fairphone 5 verëffentlecht, en Handset deen en neie Standard fir d'Längegkeet an d'Reparaturbarkeet setzt. Mat engem Präiss Tag vun £ 619 (€ 699), bitt de Fairphone 5 bis zu 10 Joer Software Support, e wesentleche Schrëtt fir den Tech Offall unzegoen. Den Apparat huet e knusprech OLED Bildschierm mat enger 90Hz Erfrëschungsrate, déi glat Scrollen a liewege Faarwen ubitt. Wärend den Design liicht datéiert am Verglach mat méi modernen Smartphones ka schéngen, bitt et IP55 Waasserresistenz.

De Fairphone 5 gëtt vum Qualcomm QCM6490 Chip ugedriwwen, dee vläicht net sou staark ass wéi High-End Smartphone Chips, awer bitt laangfristeg Ënnerstëtzung, dorënner op d'mannst fënnef Android Versiounupdates an aacht Joer Sécherheetsupdates. Den Apparat enthält och e MicroSD Card Slot, wat d'Benotzer erlaabt d'Späichere ganz einfach auszebauen.

Wat d'Batteriedauer ugeet, dauert de Fairphone 5 ongeféier 36 Stonnen tëscht Ladungen, mat der Fäegkeet fir d'Batterie einfach auszetauschen fir en Ersatz. D'Batterie ass entwéckelt fir op d'mannst 80% vun hirer ursprénglecher Kapazitéit fir méi wéi 1,000 Vollladungszyklen z'erhalen.

Fairphone ass engagéiert fir Nohaltegkeet, mat Fairtrade Gold a Sëlwer, ethesch Quelle Materialien a recycléiert Komponenten. D'Firma bitt och eng fënnef-Joer Garantie a bitt d'Benotzer d'Méiglechkeet den Telefon selwer mat modulare Ersatzdeeler ze reparéieren.

De Fairphone 5 kënnt mat Fairphone OS, baséiert op Android 13, bitt eng propper an effizient Benotzererfarung. Mat aacht bis 10 Joer Sécherheetsupdates bitt et méi laangfristeg Benotzerfrëndlechkeet wéi déi meescht aner Smartphones. D'Benotzer hunn och d'Méiglechkeet fir alternativ Betribssystemer z'installéieren wann Dir wëllt.

D'Kamerafäegkeeten vum Fairphone 5 enthalen duebel 50-Megapixel Heckkameraen an eng 50-Megapixel Selfie Kamera. Wärend d'Kamera Leeschtung anstänneg ass a gudde Beliichtungsbedéngungen, kämpft se mat Faarfinkonsistenz a Low-Light Situatiounen.

Am Allgemengen ass de Fairphone 5 e Schrëtt a Richtung nohaltege Smartphones, bitt Längegkeet, Reparaturbarkeet an ethesch Sourcing. Obwuel et vläicht net mat der Leeschtung an der Kamerafäegkeete vun High-End Smartphones entsprécht, bitt et eng viabel Optioun fir déi besuergt iwwer Technesch Offall an den Ëmweltimpakt vun hiren Apparater.

