De Malaysia 5G Adoptiounsquote bleift niddereg, Regierungsinitiativen ënnerwee

A Malaysia ass d'Adoptiounsquote vun der 5G Technologie de Moment bei engem nidderegen 4.2%, trotz der Netzofdeckung déi 68.8% erreecht. Dës Disparitéit huet d'Opmierksamkeet vum Kommunikatiouns- an Digital Minister Fahmi Fadzil gefaangen, deen seng Bedenken iwwer de luese Fortschrëtt ausgedréckt huet. An engem Effort dëst Thema unzegoen, plangt de malaysesche Ministère d'5G Ofdeckung op 80% an de Populatiounsgebidder bis Enn vum Joer auszebauen.

Wärend engem Besuch am Samsung säi Sëtz a Südkorea huet de Fahmi Fadzil d'Fro vun der niddereger 5G Adoptiounsquote vu Malaysia opgeworf. Déi héich Käschte vun 5G Geräter goufen als ee vun de primäre Grënn fir dës luesen Opnahm identifizéiert. Als Äntwert zielt de Ministère eng enk Zesummenaarbecht mat Telekommunikatiounsfirmen a Samsung fir méi bezuelbar 5G Apparater un d'Leit vu Malaysia ze bidden.

Fir d'Adoptioun ze encouragéieren, huet de malaysesche Ministère viru kuerzem de 5G Rahmah Package gestart, deen 5G Geräter zu engem méi niddrege Präis ubitt. De Package enthält e Samsung A14 5G oder en Honor 90 Lite 5G Smartphone, zesumme mat engem 60GB Dateplang dee bei RM60 pro Mount geprägt ass. Dës Initiativ zielt fir 5G Technologie méi zougänglech fir e gréissere Publikum ze maachen.

Ausserdeem goufen Partnerschaften tëscht Telekommunikatiounsfirmen an Technologiefirmen beliicht als e Wee fir d'Adoptiounsquote vum 5G ze verbesseren. Eng esou Partnerschaft ass de MoU ënnerschriwwen tëscht CelcomDigi a Virnect, eng südkoreanesch Technologiefirma déi spezialiséiert ass fir XR (extended reality) Plattformen fir verschidden Industrien ze designen an ze bauen. Andeems Dir dës Partnerschafte benotzt, kann d'Ëmsetzung vun der 5G Technologie eng Transformatioun an pädagogesche Methoden bréngen, besonnesch an der Gesondheetsariichtung, Ueleg- a Gastechnik, Robotik, a Cybersécherheet.

Zousätzlech fir d'Thema vun der Bezuelbarkeet unzegoen, mécht de malaysesche Ministère och Schrëtt fir Berichter iwwer Telcos ze adresséieren déi extra Käschten fir 5G Abonnementer opsetzen. Duerch enk Zesummenaarbecht mat mobilen Netzwierkbetreiber (MNOs), zielt d'Regierung fir sécherzestellen datt den Iwwergank op 5G Technologie nahtlos a bezuelbar ass fir all Malaysier.

Insgesamt hëlt d'Malaysia Regierung aktiv Initiativen fir d'Adoptiounsquote vun der 5G Technologie am Land ze erhéijen. Mat Pläng fir erweidert Ofdeckung a bezuelbare Geräter, souwéi Partnerschafte mat Industriespiller, ass Malaysia engagéiert fir d'Virdeeler vun der 5G Technologie fir d'Verbesserung vu senge Leit an der Natioun als Ganzt ze profitéieren.

