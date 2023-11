Google's Antitrust Trial: D'Schluecht mat Epic Games ënnersicht

An engem lafende Antitrustprozess, Epic Games Inc., den Entwéckler hannert dem enorm populäre Videospill "Fortnite", ass geplangt fir seng Argumenter géint déi angeblech restriktiv Praktiken vum Google Play Store ze presentéieren. De Prozess, erwaart e puer Wochen ze daueren, huet de 6. November ugefaang.

Epic Games beschëllegt Google fir Konkurrenten ze verbidden hir Apps direkt ze verdeelen an amplaz hir Inklusioun am Google Play Store ze mandatéieren. Nom Epic Games CEO Tim Sweeney, stifelt dës Approche Konsumenten- an Entwécklerfräiheet, agefouert Monopolsteieren a Fraisen, déi d'Präisser opbléien. Sweeney behaapt datt Google Fraisen d'In-App Transaktiounspräisser ëm bis zu 30% erhéijen, wesentlech méi héich wéi déi 3%, déi vu Bezuelveraarbechter a kompetitive Mäert reprochéiert ginn. Am Géigesaz zu der finanzieller Entschiedegung ze sichen, konzentréiert dem Epic säi Prozess sech op d'Verännerunge vun de Google Praktiken ze féieren.

Fir hire Fall ze presentéieren, huet Epic Games eng substantiell Zeienlëscht opgestallt déi prominent Figuren enthält wéi Sundar Pichai (Chief Executive vu Google an Alphabet), Ruth Porat (Chief Financial Officer vu Google an Alphabet), a souguer Andy Rubin (Co- Grënner vum Android Betribssystem). Notamment beliicht de Prozess och Google seng angeblech Bezuelung vun Ureiz fir Spillentwéckler fir hir Titelen exklusiv am Play Store ze halen. Epic Games behaapt datt Google täuschend Taktike benotzt huet andeems se Online Gespréicher op Google Chats verlagert hunn, wou se duerno zerstéiert kënne ginn.

Wärend dem Google säi Vizepräsident fir Regierungsaffären an Ëffentlech Politik, Wilson White, de Prozess als falsch an hypokritesch entlooss, bleift Epic Games stänneg a senger Verfollegung no enger méi oppener a gerechter digitaler Maartplaz. De Prozess fällt zesumme mam Google sengem lafende Antitrust Showdown mam Justizministère, wou ähnlech Ukloe vu Muechtmëssbrauch opgeworf ginn.

Insgesamt signaliséiert dësen High-stakes Prozess e bedeitende Moment an der lafender Schluecht tëscht Entwéckler an Tech Risen, well hir Praktiken a Maartdominanz ënnersicht ginn. D'Resultater vun dëse juristesche Prozeduren kéinten wäit erreechend Implikatioune fir d'Zukunft vun der App Verdeelung, Konkurrenz a Konsumentwuel hunn.

Oft gestallten Froen:

1. Iwwer wat geet den Antitrustprozess tëscht Epic Games a Google?

Epic Games beschëllegt Google fir restriktiv Praktiken duerch de Google Play Store ze engagéieren, d'Fäegkeet vun de Konkurrenten ze limitéieren hir Apps direkt ze verdeelen.

2. Wat hofft Epic Games duerch dëse Prozess z'erreechen?

Epic Games sicht Ännerungen un de Praktiken vu Google anstatt finanziell Kompensatioun.

3. Wien sinn e puer vun de Schlëssel Zeien am Prozess?

D'Zeielëscht enthält den Tim Sweeney (CEO vun Epic Games), Sundar Pichai (CEO vu Google an Alphabet), Ruth Porat (CFO vu Google an Alphabet), an Andy Rubin (Co-Grënner vum Android Betribssystem).

4. Wéi eng Uklo mécht Epic Games iwwer d'Incentive vu Google?

Epic Games behaapt datt Google Incentive fir Spillentwéckler bezuelt huet fir hir Titelen exklusiv am Play Store ze halen an angeblech Beweiser ofgedeckt ze hunn andeems se Gespréicher op Google Chats bewegen.

5. Wat ass de méi breede Kontext vun dësem Prozess?

De Prozess geschitt gläichzäiteg mam Google Antitrust Showdown mam Justizministère, wou ähnlech Ukloe vu Muechtmëssbrauch opgeworf goufen.