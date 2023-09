Nickelodeon All-Star Brawl 2 stellt Ember vum Danny Phantom vir

By

Nickelodeon All-Star Brawl 2 setzt weider seng Lëscht mat Personnagen aus verschiddenen Ära vun der Nickelodeon Geschicht aus. Déi lescht Ergänzung ass Ember McLain, e vertraut Gesiicht fir Fans vun der animéierter Serie Danny Phantom. Ember bréngt hir geeschteg Gittar a Musek-baséiert Fäegkeeten an d'Schluecht.

Dem Ember seng Attacke konzentréieren sech op hir Gittarschredderfäegkeeten, wat et erlaabt huet wäitreechend Attacken op hir Géigner ze entlaaschten. Si huet och eng eenzegaarteg "Cheer" Mecanicien, wou erfollegräich Attacken engem Meter opfëllen. Wann de Meter voll ass, kritt Ember erhéicht Attackkraaft an zousätzlech Virdeeler.

Ember trëtt an de Reien vun aneren neien Ergänzunge bei Nickelodeon All-Star Brawl 2, dorënner El Tigre, Squidward, Jimmy Neutron, Plankton, a méi. D'Spill huet och eng Lëscht vun zréckkomm Charaktere, wéi Danny Phantom, Spongebob, Patrick Star, Garfield, an anerer.

Deen zukünftege Fortsetzung versprécht aktualiséiert Grafiken, nei Etappen, an ëmgebaute Beweegunge fir zréckzekommen Charaktere. D'Spiller kënnen op e vollen Kampagnemodus, e Boss-Rush, an e tweaked Arcade-Modus fir Single-Player Sessiounen freeën. Zousätzlech bitt d'Spill voll Online Crossplay Funktionalitéit iwwer all Plattformen.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 ass agestallt fir méi spéit dëst Joer op Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, a PC ze starten.

