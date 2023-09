SRAM stellt New Shock Eyelet Mounts mat Elastomer vir

SRAM, e prominente Spiller an der Vëlo Industrie, huet viru kuerzem e Patent fir e banebriechende Schock Eyelet Mount Design ofginn. D'Patentdokument beschreift d'Benotzung vun Elastomeren, oder Gummifederen, déi tëscht dem Schock an dem Frame plazéiert sinn. Dës Innovatioun zielt fir d'Erausfuerderunge vun de Mountainbike Suspension Systemer unzegoen an effektiv kleng Schwéngungen ze absorbéieren déi duerch ongläiche Flächen verursaacht ginn.

Déi aktuell Generatioun vu Mountainbike Gabel, wéi déi vu RockShox, benotzt schonn Elastomer genannt ButterCups fir héichfrequenz Schwéngungen ze absorbéieren. Dës Schwéngungen kënnen net genuch Kraaft generéieren fir d'statesch Reibung vun der Suspension ze aktivéieren, wat zu enger schlechter Reaktioun op subtile Variatiounen an der Buedemkraaft resultéiert. Dëst kann zu Reider Middegkeet a Gelenkschmerzen bäidroen.

Déi nei proposéiert Elastomeren an de Schock Eyelet Mounts bidden verschidde Virdeeler. Si adresséieren net nëmmen d'Schwéngungen, déi Loftschock kämpfen ze absorbéieren, awer och erlaben d'Suspension e bësse méi fréi ze kompriméieren nodeems se Bumpen geschloen hunn. Dës fréi Äntwert beaflosst wesentlech den allgemenge Komfort a Grip fir Reider.

Am Géigesaz zu de ButterCups, déi an der Gabelsuspension benotzt ginn, funktionnéieren déi nei Schockelastomer a Verbindung mam ganze Schock, net nëmmen d'Loftfréi. Dëst bedeit datt nëmmen déi minimal Reibung an der Suspensiounsverbindung muss iwwerwonne ginn fir d'Elastomer ze engagéieren. Zousätzlech, wéi d'Réckrad dräi Millimeter fir all Millimeter beweegt de Schock kompriméiert, gëtt den Effekt vun den Elastomeren verstäerkt. Dësen Design erlaabt potenziell bis zu 12 mm Bewegung op der hënneschter Achs.

D'Elastomer Mounts kënnen op entweder Enn vum Schock gepasst ginn a kënne personaliséierbar sinn op Basis vu Reidervirléiften. D'Elastomere vu verschiddene Härten austauschen wier relativ einfach, sou datt d'Benotzer d'Suspensioneigenschaften no hirem Gewiicht oder Präferenz unzepassen.

Wärend et onkloer bleift ob dësen Design op existente Schockele ka retrofittéiert ginn, ass et méiglech datt d'Elastomer Frame Mounts un existent Schock eyelets befestegt kënne ginn. Wéi och ëmmer, wéinst der verstäerkter Längt an der Rees vum Schock, kann d'Kompatibilitéit mat all Vëloframe limitéiert sinn.

Obwuel dës Schock eyelet mounts mat elastomers sinn nach an der Patent Phase a vläicht net Produktioun gesinn, mir wäerten en Aa op all weider Entwécklungen an dësem innovative Konzept halen. Déi potenziell Virdeeler déi et ubitt fir d'Performance vum Mountainbike Suspension ze verbesseren hu sécher d'Opmierksamkeet vun der Industrie gefaangen.

