World of Warcraft's Patch 10.2: Guardians of the Dream

World of Warcraft Spiller freeën sech op de kommende Patch 10.2, mam Titel Guardians of the Dream. Dëse groussen Inhalt Patch wäert Spiller op nei Abenteuer am magesche Räich vum Smaragd Dram huelen.

Den Smaragddraum ass e bedeitende Bestanddeel vun der World of Warcraft Lore, intrinsesch mat der Welt vun Azeroth verbonnen. An dësem Patch hunn d'Spiller d'Méiglechkeet en Deel vum Dram a sengem pure Staat z'entdecken, wat déi gréissten Duerstellung vum Dram ass bis elo gesinn.

Guardians of the Dream wäert eng nei Zone aféieren, Spiller mat engem frëschen Ëmfeld ubidden fir ze entdecken an ze engagéieren. Zousätzlech ginn et nei Weltaktivitéiten, eng Razzia, an Dragonriding Coursen, Glyphen a Mounts.

Ee vun de Schlëssel Feature vun dësem Patch ass de Superbloom ëffentlechen Event. D'Spiller wäerte Kräfte mat engem Ancient genannt Sprucecrown zesumme maachen fir e Bam ze kultivéieren, temporär Kräfte vum Dram ze kréien fir an hirer Missioun ze hëllefen. Et gëtt och eng nei Fraktioun genannt Dream Wardens, Spiller eng eenzegaarteg Renommée Streck a belount ubitt.

De Patch wäert weider an d'Geschicht vun de Primalisten verdéiwen, déi Béiser an der Dragonflight Expansioun faszinéiert hunn. Et stellt eng Geleeënheet fir d'Spillentwéckler nei Feinden an Erausfuerderunge virzestellen, déi am Bewosstsinn vun de Spiller begrënnt sinn.

Fir Fans vun der Night Elf Race, d'Aféierung vum World Tree an den Dragon Inselen kann den Darnassus net ersetzen, awer et bitt eng nei Basis vun Operatiounen, wou se ufänken d'Wonnen ze heelen, déi se erlidden hunn.

Wärend de leschte Chef vun der Dragonflight Razzia nach net opgedeckt gouf, huet Blizzard op zukünfteg Geschichtsméiglechkeeten ugedeit. D'Spiller kënnen en anere grousse Patch erwaarden fir Guardians of the Dream ze verfollegen, wéi d'Geschicht weider geet.

De Patch 10.1.7, deen Heritage Armor Quests fir d'Forsaken an d'Nuecht Elfen enthält, gouf scho vum Blizzard lancéiert. De Verëffentlechungsdatum fir Guardians of the Dream ass nach net ugekënnegt ginn, awer et wäert geschwënn verfügbar sinn fir op de Räicher ze testen.

