Cyberpunk 2077 2.0 Verëffentlechung: Devs warnen PC Benotzer Fir CPU Cooling Systemer ze kontrolléieren

Déi héich antizipéiert Verëffentlechung vu Phantom Liberty ass just ronderëm den Eck, bréngt eng Erhuelung vu Popularitéit fir d'2020 Spill Cyberpunk 2077. CD Projekt huet onermiddlech geschafft fir sech vum initialen rocky Start vum Spill z'erhuelen, an elo fuerderen d'Entwéckler PC Benotzer ze kontrolléieren hir CPU Killsystemer an der Virbereedung fir den Upëff vum Cyberpunk 2077 2.0 Update.

Een Entwéckler, de Filip Pierściński, huet op Twitter geholl fir d'Wichtegkeet ze ënnersträichen d'CPU Killsystemer ze kontrolléieren. Hien huet uginn datt d'Aarbechtslaascht op enger 8-Kär CPU erwaart gëtt ongeféier 90% z'erreechen, d'Hardware op seng Grenzen dréckt. Fir eng glat Erfahrung ze garantéieren, huet hien recommandéiert e Benchmark Tool wéi Cinebench ze lafen fir d'Stabilitéit vun de Benotzer Systemer ze kontrolléieren.

Fans déi Bedenken iwwer d'Fäegkeet vun hirer Hardware ausgedréckt hunn Cyberpunk 2077 2.0 oder Phantom Liberty ze handhaben, goufen vum Filip an de Kommentarer berouegt. Mëttlerweil huet CD Projekt en Decompte verëffentlecht wat d'Spiller vun der Phantom Liberty DLC erwaarden kënnen, souwéi den zousätzlechen Inhalt am gratis Cyberpunk 2077 2.0 Update abegraff.

Wéi de Verëffentlechungsdatum fir Phantom Liberty ukomm ass, gëtt Cyberpunk 2077 erwaart e luesen Ausfall ze hunn. Och wann et keng Pläng fir méi DLC gëtt, ass e Fortsetzung an de Wierker, obwuel Detailer doriwwer knapp sinn.

De Cyberpunk 2077 2.0 Update generéiert Opreegung bei de Fans, markéiert en zweete Start fir d'Spill. Mat sengem neien Inhalt a Verbesserunge waarden d'Spiller gespaant op d'Arrivée vum Update.

