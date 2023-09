Populär Tech YouTuber warnt géint Solana Saga Crypto Telefon ze kafen

Tech Influencer Marques Brownlee, bekannt als MKBHD op YouTube, huet ugeroden de Solana Saga cryptocurrency Telefon ze kafen. A senger Iwwerpréiwung huet Brownlee Onzefriddenheet mam Telefon ausgedréckt, a seet datt et nëmmen op de Solana Krypto-Währungstack ausgeriicht ass an eng limitéiert Funktionalitéit fir Mainstream Benotzer huet.

Brownlee kritiséiert souwuel d'Smartphone-Features wéi och d'Krypto-Fähigkeiten vun der Solana Saga. Laut him war d'Kameraqualitéit duerchschnëttlech, an d'Batteriekapazitéit war net genuch fir en Telefon vu senger Gréisst. Zousätzlech verbënnt d'Solana Saga exklusiv mat der Solana Blockchain an ënnerstëtzt keng aner populär Krypto-Währungen wéi Bitcoin oder Ethereum.

Hien huet den Telefon beschriwwen als "virun senger Zäit" am beschten an "komplett nëtzlos" fir alldeeglech Benotzer am schlëmmste. Trotz der Lueft vum Telefon seng Bauqualitéit a propper Software-Interface, huet Brownlee betount datt dës Profien seng $ 600 Präiss Tag net justifiéieren, besonnesch wann et alternativ Telefone mat bessere Featuren an e méi niddrege Käschte verfügbar sinn.

D'Solana Saga kënnt mam Solana Mobile Stack, wat et erlaabt Apps mat der Solana Blockchain ze interagéieren. Et enthält och e Som Vault an en D-Apps Store déi populär Krypto-Apps oplëscht. Wéi och ëmmer, laut Brownlee, sinn dës Funktiounen onwahrscheinlech fir déi meescht Benotzer praktesch ze benotzen.

Wärend d'Solana Saga Nischappel fir cryptocurrency-Enthusiaster kann hunn, proposéiert Brownlee alternativ Optiounen wéi de Pixel 7 oder den Upëff vum Pixel 8 ze berücksichtegen, déi e bessere Wäert fir Suen a méi villsäiteg Feature ubidden.

Quellen:

- Source Artikel: [Titel vum Original Artikel]

- Bildquell: OSOM