Kann AI Client Feedback iwwerhuelen?

Dentsu Creative huet "The Artificial Client" entwéckelt, en AI Experiment deen Feedback iwwer kreativ Aarbecht vun dräi fiktiv Client Personas gëtt. D'Experiment, obwuel méi spilleresch wéi sérieux, beliicht déi potenziell Uwendungen vun AI an der Industrie. D'Agence proposéiert datt AI ka benotzt ginn fir richteg kreativ Aarbecht ze testen an Abléck mat virtuelle Clientspersounen z'entdecken. Zousätzlech kann AI applizéiert ginn fir engagéiert Markerfarungen ze designen an Clienten ze hëllefen déi richteg Produkter ze fannen. Et kann och benotzt ginn fir komplex Client Froen ze beäntweren.

De Kënschtleche Client kombinéiert verschidde AI Modeller, dorënner InstructBLIP a Microsoft Azure's Viseme API, fir Fäegkeeten z'erreechen déi net einfach verfügbar sinn mat allgemeng benotzte Modeller. Dës Fäegkeet fir AI Modeller ze testen, ze trainéieren an ze kombinéieren erlaabt d'Agence séier AI Produkter op Skala ze prototypéieren an ze bauen. Nom Dentsu Creative Amsterdam Chef vun Technologie, Luke Vink, ass den Zweck vum The Artificial Client d'potenziell Benotzungsfäll vun AI ze weisen an ze demonstréieren wéi Marken eng eenzegaarteg AI Stëmm kreéiere kënnen duerch relevant, markéiert AI Assistenten.

De Boris Nihom, Co-CEO vun Dentsu Creative Amsterdam, betount datt wärend AI e wäertvollt Tool ka sinn, et d'Wichtegkeet vun enger realer Client-Agentur Bezéiung net ersetzen kann. D'Agence kuckt AI Prototypen als Mëttel fir d'Limite vun der aktueller Technologie ze testen an d'Clienterfarung ze verbesseren.

Insgesamt déngt The Artificial Client als eng erhuelsam Demonstratioun vun de Méiglechkeeten AI bitt an der kreativer Industrie. Andeems Dir d'Kraaft vu verschiddene AI Modeller ausnotzen, kënnen d'Marken AI profitéieren fir hir kreativ Prozesser ze verbesseren an erweidert Clientserfarungen ze liwweren.

