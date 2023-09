De Verlag Aniplex huet en neit Brietspill-Stil Spill ugekënnegt mam Titel Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! fir den Nintendo Switch. Setzt fir am Joer 2024 erauszekommen, dëst Spill baséiert op der enorm populärer Anime a Manga Serie Demon Slayer. Wéi och ëmmer, de Moment wäert et nëmmen a Japan verfügbar sinn.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! folgt der Franchise seng éischt Videospilladaptatioun, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, déi 2021 lancéiert an op den Nintendo Switch komm ass 2022. Während Detailer iwwer Mezase! Saikyou Taishi! sinn am Moment limitéiert, d'Ukënnegung Trailer an déi offiziell Demon Slayer Websäit Offer Abléck vun wat Spiller erwaarden kann.

Am Géigesaz zu der fréierer Kampfspilladaptatioun, Mezase! Saikyou Taishi! schéngt méi op eng Brietspill-ähnlech Erfahrung fokusséiert ze sinn, potenziell Inspiratioun aus der populärer Mario Party Serie ze zéien. Och wann spezifesch Spillmechanik net opgedeckt gouf, kënnen d'Fans vum Demon Slayer eng immersiv an engagéierend Erfarung erwaarden ähnlech wéi dat gutt empfaange Kampfspill.

Wärend eng westlech Verëffentlechung net bestätegt gouf, gëtt et Hoffnung datt Fans ausserhalb vu Japan och d'Méiglechkeet kréien Demon Slayer ze genéissen: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi!. Demon Slayer Enthusiaster kënnen hir Opreegung an Erwaardung fir d'Spill an de Kommentaren deelen.

