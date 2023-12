Neie Pixel Update bréngt spannend Features a Bug Fixes

Resumé:

Déi lescht Pixel Feature Drop fir Dezember ass endlech ausgerullt, a bréngt eng Rei vun neie Featuren a Bugfixer fir Pixel Apparat Besëtzer. Dëse Véierel Update konzentréiert sech op d'Verbesserung vun der Benotzererfarung a Stabilitéit. Vun AI-ugedriwwen Verbesserunge bis verbessert Fotokontrolle bitt den Update eppes Neies fir jiddereen.

Liiblings Nei Features:

Pixel 8 Pro Benotzer hunn Zougang zu fortgeschratt AI Fäegkeeten. D'Recorder App integréiert elo den neie Gemini Nano Modell, wärend Videoe kënnen op Google Cloud Server geschéckt ginn fir AI-baséiert Verbesserung duerch Video Boost.

Fir aner Pixel Modeller sinn d'Portrait Light Kontrollen a Fotoen verbessert ginn, wat d'Benotzer erlaabt beandrockend Portraite ouni Ustrengung opzehuelen. Ausserdeem gëtt et eng nei Photo Unblur Feature speziell fir Hausdéierebesëtzer entworf. Zousätzlech kënnen d'Benotzer elo hir Pixel-Geräter als Webcams benotzen, d'Empfangen op Google Drive digitaliséieren an organiséieren, a souguer eng Virschau vun zukünftege Fotoe fir Themen ubidden wa se e Pixel Fold hunn.

Verbesserunge fir Pixel Watch:

D'Besëtzer vun der Pixel Watch kënnen sech och freeën well dee leschten Update spannend nei Funktionalitéiten ubitt. D'Benotzer kënnen elo hir Pixel Telefone mat hiren Aueren opspären, d'Astellunge vu Stéieren net an d'Bettzäitmodus tëscht hiren Aueren an Telefonen synchroniséieren, an Zougang zum Call Screen direkt vun hirem Handgelenk kréien.

Entdeckt d'Features:

Fir e komplette visuellen Iwwerbléck iwwer déi nei Funktiounen ze kréien an ze kontrolléieren ob se op Ärem Pixel Apparat verfügbar sinn, gëtt e hëllefräich Bild geliwwert.

Also, hutt Dir ugefaang dës spannend nei Features ze entdecken?