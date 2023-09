Cyberattack op MGM Resorts verursaacht Stéierunge fir Clienten

Clienten vun MGM Resorts hunn Probleemer mat Spillautomaten an Online Zëmmerbuchungssystemer erlieft no engem Cyberattack op de populäre Casino an Hotelgigant. Wärend verschidde Systemer wéinst der Cyber-Sécherheetsprobleem zougemaach goufen, huet MGM Resorts uginn datt seng Ariichtungen operationell bleiwen. D'Clientë hunn verschidde Probleemer gemellt, sou wéi d'Feelfunktioun vun digitale Schlësselen, déi dozou gefouert hunn datt se an déi falsch Zëmmer erakomm sinn. E puer Individuen hu sech op de soziale Medien geholl fir iwwer annuléiert Reservatiounen ze beschwéieren, d'Onméiglechkeet ze kontrolléieren, Kaartebezuelungen ze maachen oder op hir MGM Konten aloggen.

Als Äntwert op den Tëschefall huet MGM Resorts eng Enquête mat der Hëllef vun externen Cybersecurity Experten ugefaang. Si hunn och d'Haftpflicht informéiert an hunn direkt Handlung gemaach fir hir Systemer an Daten ze schützen andeems se verschidde Systemer ausschalten. D'Enquête vun der Firma ass am Moment lafend fir d'Natur an den Ëmfang vun der Cyberattack ze bestëmmen. Trotz der Attack bleiwen d'Iessen, d'Ënnerhalung an d'Spillméiglechkeeten vun de Resorts operationell, an d'Gäscht kënnen nach ëmmer Zougang zu hiren Hotelzëmmer mat Hëllef vun der Front Desk kréien.

Wéi och ëmmer, d'Haaptwebsäit vun der Firma ass de Moment net verfügbar, a redirectéiert Clienten fir se iwwer Telefon oder Drëtt Partei Websäiten ze kontaktéieren. MGM Resorts gehéiert eng Rei vun Hoteler a Casinoen uechter d'USA, dorënner bekannte Plazen zu Las Vegas. Dëst markéiert den zweeten Cyber-Sécherheets Tëschefall fir d'Firma, mat engem fréiere Verstouss am Joer 2019, wann Hacker iwwer 10 Millioune Clientsrecords geklaut hunn. Et ass zu dësem Zäitpunkt onsécher ob ähnlech Donnéeën an der aktueller Cyberattack kompromittéiert goufen.

Quellen: BBC News

Definitiounen: Cyberattack - e Versuch fir onerlaabten Zougang zu Computersystemer oder Netzwierker ze kréien, typesch mat der Absicht Daten ze stéieren oder ze klauen.