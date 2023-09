Den Astronaut Frank Rubio huet dem NASA säin eenzege Raumfluchrekord gebrach andeems hien 356 kontinuéierlech Deeg am Weltraum verbruecht huet. De Rubio, zesumme mat senge Matbierger Crew Memberen Kommandant Sergey Prokopyev a Flight Engineers Dmitri Petelin, war Deel vun der Expeditioun 69 Crew u Bord vun der International Space Station (ISS) fir iwwer ee Joer.

Dem Rubio seng Rekord-Missioun gouf vum Astronaut Mark Vande Hei gefeiert, dee virdru de Rekord vun 355 kontinuéierlechen Deeg am Weltraum hat. Vande Hei gratuléiert Rubio wärend engem viropgeholl Raum-zu-Buedem Gespréich de 5. September.

Déi aktuell Expeditioun 69 Crew besteet aus zwou getrennte Gruppen, vun deenen eng fir bal ee Joer op der Raumstatioun war. Déi aner Grupp, dorënner Rubio, ass zënter dem 27. August u Bord. Um Enn vum Mount wäerten déi längst servéiert Crewmemberen fortfueren, wat d'Enn vun hirem Rekordbriechende Stint am Weltraum markéiert.

Mëttlerweil preparéiere sech dräi nei Crewmemberen op d'ISS. D'NASA Astronaut Loral O'Hara, zesumme mat Roscosmos Kosmonauten Oleg Kononenko an Nikolai Chub, wäerte vum Baikonur Cosmodrome am Kasachstan op engem Sojus MS-24 Crew Schëff starten. Si solle just iwwer dräi Stonnen nom Start an de Rassvet Modul vun der ISS docken.

Déi nei Crew wäert fortgeschratt Raumfuerschung wärend hirer sechs Méint laanger Missioun maachen. Dëst beinhalt d'Mikrogravitatiounswëssenschaftsexperimenter déi zu eisem Verständnis vu Liewensbedingunge am Weltraum bäidroen a fir de Mënsch souwuel op der Äerd wéi och am Weltraum profitéieren.

Zousätzlech zu den lafenden Aktivitéiten op der ISS, kënne Raumfaartbegeeschterten aktualiséiert bleiwen andeems se de Raumstatioun Blog, @space_station an @ISS_Research op sozialen Medienplattformen verfollegen. Wöchentlech Video Highlights kënnen och op der NASA Video Update Säit fonnt ginn.

