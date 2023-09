Crash Team Rumble Saison 2: Nei Kaarten, Modus, Held, a Battle Pass

Crash Team Rumble Saison 2 ass ukomm mat spannenden Ergänzunge fir d'Spill. D'Spiller kënnen nei Kaarten erwaarden, en neie Modus, en neien Held, an e ganz neie Schluechtpass. Dee leschten Update bréngt e frëschen Take op d'Spill, bitt nei Weeër fir ze spillen an endlos Spaass fir Crash Fans.

Ee vun de groussen Highlights vun der Saison 2 ass d'Aféierung vum Party Mode. Dëse 4-Spiller Co-op Remix bitt eng Paus vu kompetitive Matcher an erlaabt de Spiller ze entspanen. Et besteet aus 5 verschidde Mini-Spillronnen, jidderee mat sengen Erausfuerderungen. Teamwork ass entscheedend well d'Spiller mussen zesumme schaffen fir Aufgaben z'erreechen an Aueren ze sammelen fir hir verbleiwen Zäit ze erhéijen. All Party Mode Wave beherrschen kann souguer e geheime Boss Wave opmaachen, d'Fäegkeete vun Crash Veteranen op den ultimativen Test setzen.

D'Party Mode Rounds weisen verschidden Aarte vu Spillspill. Am Speed ​​Run rennen d'Spiller duerch Geschwindegkeetspads wärend Gefore wéi Bumpers an Nitro Këschte vermeiden. Wat ass Cookin? verlaangt Spiller spezifesch Ingredienten ze sammelen an hinnen zu engem Pot Rees ronderëm d'Kaart reesen. Get Lit fuerdert d'Spiller op eng Käerz ze benotzen fir Luuchten ze beliichten, déi ronderëm en Tuerm verstreet sinn, ier d'Zäit eriwwer ass. Am Dig It sichen d'Spiller no begruewe Schanken a montéieren se am Zentrum fir e komplette Skelett z'entdecken. Endlech, Balloon Bounce, fir spéider an der Saison 2 verëffentlecht ze ginn, Aufgaben Spiller iwwer Ballonen ze sprangen fir Punkten ze scoren.

Zousätzlech, Saison 2 stellt en neien Held genannt Ripto. Dëse Charakter, deen aus dem Spyro Universum kënnt, dréit e Zepter a besëtzt déidlech a mächteg Zauber. Dem Ripto seng Fäegkeeten enthalen Feierbäll lancéieren, Blitz ruffen an Tsunamiwellen erstellen. Kompetent Spiller kënnen dës Fäegkeeten kombinéieren fir zerstéierend Comboen ze entlaaschten. Ripto wäert méi spéit an der Saison verfügbar sinn.

Fir déi nei Spillfeatures ze ergänzen, bitt Saison 2 zwou nei Kaarten: Waste Deep an Jazz Junction. Waste Deep hëlt Spiller op geféierlech Kanalisatiounen gefëllt mat Cortex Experimenter, während Jazz Junction eng lieweg Nuetskaart mat enger jazzy Atmosphär ass. All Kaart bitt seng eege eenzegaarteg Erausfuerderungen an Iwwerraschungen.

Schlussendlech kënnt d'Saison 2 mat engem 100-Tier Battle Pass, bitt Spiller d'Chance fir nei Skins, Kosmetik, Musek a méi opzemaachen. De Battle Pass kann duerch d'Crash Team Rumble Deluxe Edition kaaft ginn oder separat kaaft ginn.

Crash Team Rumble Saison 2 ass elo live, bréngt e Räichtum u spannenden Inhalt an d'Spill. Egal ob Dir Fan vun intensiver Konkurrenz oder kooperativem Spillspill sidd, dësen Update huet eppes fir all Crash-Enthusiast. Verpasst net d'Aktioun!

