CFexpress 4.0: Méi séier Erënnerungskaarten um Horizont, awer wäerten d'Kamerae kënnen ophalen?

CFexpress 4.0 Kaarte sinn agestallt fir dëst Joer op de Maart ze kommen, déi wesentlech méi séier Lies- a Schreifgeschwindegkeet ubidden. D'Compact Flash Association (CFA) huet viru kuerzem d'Spezifizéierung fir CFexpress 4.0 ugekënnegt, déi d'Performance vun Erënnerungskaarten vun alle Formater verduebelt, och d'Typ A Kaarten, déi vu Sony benotzt ginn an déi méi heefeg Type B Kaarten. Dësen Upgrade an der Geschwindegkeet wäert méiglecherweis d'Postproduktioun Workflows revolutionéieren, awer et kann e puer Zäit daueren ier Fotografen a Filmemacher d'Potenzial vun dësen neie Kaarte voll ausnotzen kënnen.

D'CFexpress 4.0 Spezifizéierung verduebelt de maximalen Duerchgang, mécht Typ A Kaarte sou séier wéi déi aktuell Type B Kaarten, an dréckt déi nei Type B Kaarten op eemoleg Geschwindegkeeten. Fir déi verstäerkte Geschwindegkeet ze ergänzen, wäert d'CFA eng nei Video Performance Guarantee (VPG) Spezifizéierung aféieren, déi aktuell VPG 400 Zertifizéierung iwwerschreift. Dëst bedeit datt d'Kameraen, déi equipéiert sinn fir de CFexpress 4.0 ze profitéieren, fäeg sinn Fotoen méi séier ofzelueden, méi laang Bursts bei méi héije Resolutiounen erfaassen, a Filmemacher kënne méi héich Opléisung Videoe mat méi schnelle Frame Tariffer mat méi grousser Bitdéift schéissen.

Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt wärend CFexpress 4.0 Kaarte elo verfügbar sinn vu ProGrade Digital an Nextorage plangt hir Versioun dëse Wanter ze lancéieren, aktuell Kameraen sinn nach net fäeg dat vollt Potenzial vun dëse Kaarten ze notzen. Upgrade vun der Kamera Hardware ass néideg fir Kameraen fir Daten opzehuelen mat der Geschwindegkeet vun CFexpress 4.0 ugebueden.

Zousätzlech ass e kompatiblen Kaartelieser erfuerderlech fir Daten mat de verstäerkte Geschwindegkeete vun CFexpress 4.0 Kaarten ze extrahieren. ProGrade Digital huet e CFexpress 4.0 Lieser verëffentlecht deen optimal Leeschtung bitt wann se mat USB 4.0 verbonne sinn. Wéi och ëmmer, et ass derwäert ze ernimmen datt e puer eeler Computeren vläicht net USB 4.0 Kapazitéit hunn. Dëst bedeit datt Benotzer mat eelere Computere vläicht net fäeg sinn d'Geschwindegkeetspotenzial vun CFexpress 4.0 Kaarten voll ze notzen, bis se hir Systemer upgraden.

Wärend CFexpress 4.0 réckgängeg kompatibel ass mat CFexpress 2.0, ass et wichteg ze ervirhiewen datt déi nei Kaarten nëmmen op hir Héichgeschwindegkeet Leeschtunge wa se mat CFexpress 4.0 Hardware benotzt ginn. Dëst bedeit datt, fir de Moment, déi nei Kaarten haaptsächlech Postproduktioun Workflows beaflossen, anstatt am Feld Shooting. Fotografen a Filmemacher mussen op Kamerahersteller waarden fir nei Kameramodeller ze verëffentlechen, déi mat aktualiséierter Hardware ausgestatt sinn, fir voll vun de verbesserte Geschwindegkeeten ze profitéieren.

Als Conclusioun bidden CFexpress 4.0 Kaarten spannend Potenzial fir wesentlech verbessert Lies- a Schreifgeschwindegkeet. Wéi och ëmmer, hiren Impakt wäert limitéiert sinn bis d'Kameraen an d'Kaarteleser aktualiséiert ginn fir kompatibel mat CFexpress 4.0 ze sinn. An der Tëschenzäit ginn dës Kaarte erwaart fir d'Postproduktioun Workflows ze verbesseren, während d'Benotzererfarung am Feld hänkt vu Kamerahersteller of, déi sech ophalen fir de vollen Potenzial vun CFexpress 4.0 ze notzen.

[Quell: ProGrade Digital an Nextorage]