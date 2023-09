E revolutionären Duerchbroch am Datelagerung: Cerabyte's Keramik Nanolayer-baséiert Technologie

By

Cerabyte, e verspriechende däitsche Späicherstartup, ass agestallt fir den $ 500B Späichermaart mat senger banebriechender Keramik Nanolayer-baséiert Späicherléisung z'erwëschen. D'Firma behaapt datt seng innovativ Technologie d'Datenzentrumspäicherung Total Käschten vum Besëtz (TCO) ëm erstaunlech 75% reduzéiere wäert. Mat sengen zukünftege CeraMemory Patrounen a CeraTape plangt Cerabyte d'Densitéit, d'Performance, d'Access Paradigmen ze revolutionéieren an d'Käschte an d'Nohaltegkeet Ufuerderunge vun den Datenzenteren unzegoen.

De Schlëssel vun der Cerabyte Technologie läit an anorganeschen Nanoschichten aus Keramik, déi nëmmen 50-100 Atomer déck sinn. Duerch d'Skaléierung vun Keramik Datespeichertechnologie vun 100nm bis 3nm Bitgréissten, erwaart Cerabyte d'Datendicht vu Gigabyte pro Quadratzentimeter (GB / cm2) op Terabytes pro Quadratzentimeter (TB / cm2) ze erhéijen. Dës Skaléierung gëtt virgesinn fir zu CeraMemory Patrounen ze resultéieren déi fäeg sinn tëscht 10 Petabytes (PB) an 100 PB ze späicheren, a CeraTape mat bis zu 1 Exabyte (EB) Kapazitéit pro Band.

Fir Daten op CeraMemory opzehuelen, benotzt Cerabyte Laser- oder Partikelstrahlen déi Datenmatrixen ähnlech wéi QR Coden strukturéieren. Dateliesen kann duerch héichopléisende mikroskopesch Imaging Techniken oder Elektronenstrahlmikroskopie erreecht ginn. De Start-up betount datt Partikelstrahlen an Elektronenmikroskopie nëmme bei der héchster Dicht an hire Stroossekaarten néideg sinn.

Nieft beandrockende Späicherkapazitéiten, bitt d'Cerabyte Technologie och aussergewéinlech Leeschtung. D'Firma behaapt datt seng Technologie Lies- a Schreifgeschwindegkeet am Gigabyte pro Sekonn (GB / s) Gamme erreechen kann. Ausserdeem sinn dës Technologien als niddereg Kraaft charakteriséiert, verspriechend energieeffizient Operatiounen.

En anere bemierkenswäerten Aspekt vun der Keramiklagerung ass seng Haltbarkeet an d'Längegkeet. Cerabyte seet datt seng Medien iwwer 5,000 Joer daueren kënnen, och ënner extremen Temperaturbedéngungen tëscht -273 ° C (-460 ° F) bis 300 ° C (570 ° F). Zousätzlech ass CeraMemory resistent géint korrosiv, sauer, radioaktiv Ëmfeld, souwéi elektromagnetesch Puls (EMP) Stéierungen.

D'CeraMemory Patrounen ähnelen Placke mat Keramikbeschichtungen, déi, no enger Inspektioun, op Nano-Skala quasi-gepunchte Kaarte gleewen. Wat CeraTape ugeet, huet et e 5 µm décke Substrat an eng 10 nm déck Keramikbeschichtung. Dës Multi-Layer Bänner erlaben TB / cm2 Skala Dicht.

Cerabyte schafft enk mat grousse Industrieakteuren a verbonnen Tech- a Fabrikatiounssegmenter zesummen, fir seng Kredibilitéit weider ze verbesseren. Hir zukünfteg Presentatioun op der 2023 Storage Developer Conference zu Fremont, Kalifornien ass héich erwaart an erwaart méi Detailer iwwer dës modernste Technologie ze liwweren.

Als Conclusioun, Cerabyte's Keramik Nanolayer-baséiert Späichere stellt eng banebriechend Léisung vir, déi versprécht d'Datespeicherindustrie ze revolutionéieren. Wann hir Fuerderungen stëmmen, huet d'Technologie d'Potenzial fir d'Käschte wesentlech ze reduzéieren, d'Datendicht ze erhéijen an aussergewéinlech Leeschtung an Haltbarkeet ze bidden.

