Resumé:

Am Pokémon Go hunn d'Spiller d'Méiglechkeet fir de Schwäin Pokémon, Mankey, an der Wild ze begéinen. Déi spannend Neiegkeet ass datt de Mankey och glänzend ka sinn! Dëst bedeit datt d'Spiller eng Chance hunn eng glänzend Versioun vun dësem Pokémon ze fänken, deen eng aner Faarf huet wéi déi normal. Zesumme mam Mankey kann seng Evolutioun, Primeape, och glänzend sinn.

Mat der potenzieller Aféierung vun Annihilape, der definitiver Evolutioun vu Mankey a Primeape vu Pokémon Scarlet a Violet, ass et ugeroden Mankey Séissegkeeten ze sammelen an Erwaardung vun dëser Evolutioun. Déi fréi Verëffentlechunge vu Paldean Pokémon am Pokémon Go suggeréieren datt Annihilape geschwënn op d'Roster kënnt.

De glänzenden Taux fir Mankey am Pokémon Go ass ongeféier een op 500, laut Fuerschung vun The Silph Road. Wéi och ëmmer, de Mankey huet keen "Permaboost", dat heescht datt et net e rare Spawn ass an net e verstäerkten glänzenden Taux huet. Méi glänzend Pokémon unzezéien baséiert op zoufälleg Chance, well glänzend Pokémon Fangraten gi vum Entwéckler Niantic festgeluegt a ginn normalerweis nëmme während Spezialevenementer oder Iwwerfäll gestäerkt.

Fir de verfügbare glänzenden Pokémon ze verfollegen, kënnen d'Spiller op d'Lëscht vum LeekDuck referenzéieren, deen e visuelle Guide vun all de existente glänzenden Pokémon ubitt.

Fir méi Tipps a Guiden iwwer Pokémon Go, Polygon bitt e Räichtum vu Ressourcen fir Äert Spill ze verbesseren.

Definitiounen:

- Shiny Pokémon: Pokémon mat alternativer Faarf déi méi rar sinn wéi hir regulär Géigeparteien.

- Candy: Eng Ressource am Pokémon Go déi gesammelt ka ginn andeems Dir Pokémon vun enger spezifescher Spezies erfaasst a benotzt fir Pokémon z'entwéckelen oder opzebauen.

Quellen:

- D'Silph Road (iwwer Wayback Machine)

- LeekDuck

- Polygon