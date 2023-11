Call of Duty Modern Warfare 3: Global Release Times Confirméiert

Activision huet endlech d'global Verëffentlechungszäite fir dat héich erwaart Spill ugekënnegt, Call of Duty Modern Warfare 3. Déi komplett Versioun vum Spill wäert op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X a S, a PC iwwer Battle verfügbar sinn .net an Steam. D'Spiller kënnen erwaarden an de Multiplayer- an Zombies-Modus ab dem 9. November ze dauchen.

D'Verëffentlechung wäert eng regional Rollout verfollegen, mat Konsolen déi de ganzen Dag vum 9. November an den 10. November zougänglech ginn. Wéi och ëmmer, PC Gameren hunn eng fix Zäit fir hire Start. PC Spiller kënnen um 9 PM PT den 9. November ufänken ze spillen.

Hei ass en Decompte vun de Startzäiten pro Zäitzone:

- US West Coast: Konsol - 3 AM bis 10 PM PT den 9. November

- US West Coast: PC - 9 PM PT den 9. November

- US Ostküst: Konsol - regional Rollout den 9. an 10. November

- US Ostküst: PC - Mëtternuecht EST den 9. November

- UK: Konsol - regional Rollout den 10. November

- UK: PC - 5 AM GMT den 10. November

- Europa: Konsol - regional Ausrollung den 10. November

- Europa: PC - 6 AM CET den 10. November

- Japan: Konsol - regional Ausrollung den 10. November

- Japan: PC - 2:10 JST den XNUMX. November

- Australien: Konsol - regional Ausrollung den 10. November

- Australien: PC - 4:10 AEDT den XNUMX. November

D'Opreegung fir Modern Warfare 3 ass opgebaut, besonnesch no der Acquisitioun vu Microsoft Activision Blizzard fir $69 Milliarden. D'Fans mussen awer bis 2024 waarden fir d'Spill op Game Pass ze gesinn.

Als Conclusioun kënnen d'Spiller ronderëm de Globus elo hir Kalennere markéieren mat den offiziellen Verëffentlechungszäite vum Call of Duty Modern Warfare 3. Bereet Iech fir eng spannend Spillerfahrung op Ärer Plattform vun der Wiel. Verpasst net déi actiongepackte Multiplayer an Zombie Modi. De Countdown bis den 9. November fänkt elo un!

Froen an Froe Froen (FAQ)

1. Op wéi eng Plattforme wäert Call of Duty Modern Warfare 3 verfügbar sinn?

Call of Duty Modern Warfare 3 wäert verfügbar sinn op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X a S, a PC iwwer Battle.net a Steam.

2. Wéini gëtt Multiplayer an Zombien Modus zougänglech?

Multiplayer an Zombies Modus wäert ab dem 9. November verfügbar sinn.

3. Wat sinn déi offiziell Startzäiten fir all Zäitzone?

D'Startzäiten pro Zäitzone kënnen am Artikel fonnt ginn, déi d'Verëffentlechungszäite fir Konsolen a PC spezifizéieren. Gitt w.e.g. op déi geliwwert Informatioun fir genau Timing.

4. Wäert Call of Duty Modern Warfare 3 um Spill Pass verfügbar sinn?

Nee, Call of Duty Modern Warfare 3 wäert bis 2024 net um Game Pass verfügbar sinn.

5. Ginn et Rezensiounen verfügbar fir Modern Warfare 3?

IGN huet eng Iwwerpréiwung amgaang fir de Multiplayer Modus vum Modern Warfare 3. Gitt sécher et z'iwwerpréiwen fir Abléck an d'Spillerfahrung.

Quellen: Activision.