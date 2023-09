Fans kënne gratis Zougang zu Call Of Duty: Modern Warfare 3 Beta duerch Twitch kréien

Fans vun der populärer Spillfranchise Call Of Duty si fir e Plëséier well se elo gratis Zougang zu der Beta vun hirem héich erwaarten Spill kréien, Call Of Duty: Modern Warfare III. D'Beta, déi iwwer zwee getrennte Weekender opgedeelt gëtt, gëtt de Spiller e Goût vum Upëff vum Spill an erlaabt hinnen wäertvoll Feedback ze ginn.

Den éischte Weekend vun der Beta wäert exklusiv fir PlayStation Fans sinn a wäert vum 6. Oktober bis den 10. Oktober stattfannen. Den zweete Weekend, dee fir all Spiller op PlayStation, Xbox a PC op ass, leeft vum 12. Oktober bis den 16. Oktober. D'Virbestellung vum Spill garantéiert den Zougang zu der Beta, awer et gëtt och e spezielle Giveaway op Twitch deen eng Chance bitt fir ee vun de 50,000 Beta Coden ze gewannen.

Fir un der Giveaway deelzehuelen, mussen d'Fans op d'mannst 60 Minutte vun der World Series Of Warzone Streams op Twitch kucken. Si mussen och hir Plattform an Twitch Kont mat Activision verbannen. Zesumme mat de Beta Coden hunn d'Zuschauer eng Chance fir aner Belounungen ze gewannen wéi XP Boosts, Emblemer a Waffe Skins.

Call Of Duty: Modern Warfare III soll den 10. November fir Xbox Series X/S, PlayStation 5 a PC erauskommen. D'Spill déngt als en direkten Fortsetzung vum Modern Warfare II, setzt d'Geschicht vum Captain Price a sengem Team weider wärend nei Gameplay Twists agefouert ginn.

Fans waarden op d'Verëffentlechung vun der neier Installatioun an der Call Of Duty Franchise. Mat der Geleeënheet d'Spill fréi duerch d'Beta auszeprobéieren, kënnen d'Spiller e Goût vun der Aktioun kréien a wäertvoll Feedback ubidden fir d'Endprodukt ze formen.

Quellen:

- Call Of Duty Twitter Kont - CharlieIntel