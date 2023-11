Call of Duty: E stänneg evoluéierend Gaming-Phänomen

Call of Duty (CoD) ass e Spillgigant deen d'Häerzer vu Millioune Spiller ronderëm d'Welt ageholl huet. Zënter dem Start virun 20 Joer ass et e weltwäite Phänomen ginn an huet Activision Blizzard zu engem vun de wäertvollste Spillfirmen an der Industrie gemaach. Microsoft seng rezent Acquisitioun vun Activision Blizzard fir $ 67.8 Milliarden huet Spekulatiounen iwwer d'Zukunft vun der CoD Franchise ausgeléist, besonnesch ob et am populäre Game Pass Abonnement Service abegraff wier.

Wärend den Xbox-Chef Phil Spencer bestätegt huet datt CoD net bis op d'mannst d'nächst Joer op de Game Pass kënnt, ass et kloer datt d'Franchise bedeitend Ännerunge gemaach huet zënter hirem Debut am Joer 2003. Mat multiple Lead Entwéckler, déi op verschidden Entréen schaffen, huet CoD festgehalen zu engem alljährlechen Fräisetzung Zäitplang, doraus 23 Spiller an der Haaptrei Serie. De Verkaf ass staark bliwwen, an de Multiplayer Modus lackelt weider e massive Follower un. Wéi och ëmmer, e puer Fans hunn Bedenken ausgedréckt datt nei Verëffentlechungen Innovatioun feelen an sech net vun hire Virgänger z'ënnerscheeden.

Déi lescht Installatioun, Modern Warfare III, ass och kritiséiert fir säi Mangel un neie Multiplayer Kaarten beim Start. De kreativen Direkter David Swenson verteidegt d'Spill, seet datt et dee Feature-räichste Call of Duty ass, dee jeemools gemaach gouf a betount d'Kollaboratiounsëmfeld, déi Kreativitéit am Entwécklungsteam fördert.

Awer wat bréngt d'Zukunft fir Call of Duty? D'Johanna Faries, de globale Manager vun der Mark, bleift optimistesch iwwer säi weidere Wuesstum fir déi nächst 20 Joer. Si erkennt de Besoin fir Curation a virsiichteg Iwwerleeung vun neien Inhalt fir ze garantéieren datt d'Spiller dauernd opgereegt an engagéiert sinn.

Wat d'Méiglechkeet ugeet datt CoD Titelen an der Zukunft mam Game Pass bäitrieden, bleift Faries enk, awer si versprécht datt d'Méiglechkeeten "superinteressant" sinn. Mat senger diversifizéierter Fanbasis a konstanter Evolutioun weist Call of Duty keng Zeeche vu Verlängerung.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Q: Wéini wäert Call of Duty um Game Pass verfügbar sinn?

A: Laut Xbox Chef Phil Spencer, Call of Duty wäert net am Game Pass op d'mannst d'nächst Joer abegraff sinn.

Q: Wéivill Spiller ginn et an der Call of Duty Haaptrei?

A: Et gi momentan 23 Spiller an der Haaptrei Call of Duty Serie, dank e puer Lead Entwéckler déi un alternativen Entréen schaffen.

Q: Wat sinn d'Suergen iwwer nei CoD Verëffentlechungen?

A: E puer Fans hu rezent Call of Duty Verëffentlechungen kritiséiert fir net anescht genuch vun hire Virgänger ze sinn, a fuerdere méi Innovatioun an Differenzéierung.

Q: Gëtt et nei Multiplayer Kaarten am Modern Warfare III?

A: Modern Warfare III krut Kritik fir keng nei Multiplayer Kaarten beim Start ze hunn. Amplaz bitt et remastered Versioune vu Klassiker aus fréiere Spiller.

Q: Wat ass d'Zukunft vun der Call of Duty Franchise?

A: D'Johanna Faries, de globale Manager vun der Mark, ass zouversiichtlech an de weidere Wuesstum vun der Franchise fir déi nächst 20 Joer a betount d'Wichtegkeet vun der Curation a spannenden neien Inhalt.

Q: Wäerten Call of Duty Titelen an Zukunft um Game Pass verfügbar sinn?

A: Och wa keng spezifesch Detailer geliwwert goufen, ass d'Méiglechkeet vu CoD Titelen unzeschléissen Game Pass unerkannt, mat Versprieche vu "superinteressant" Entwécklungen.