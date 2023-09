Blackstar enthüllt MKIII Serie vun HT Venue Tube Amps mat CabRig Technologie

Blackstar Amplification huet viru kuerzem déi drëtt Generatioun vu senger HT Venue Tube Amp Serie verëffentlecht, bekannt als MKIII. Dës nei Serie integréiert d'CabRig Technologie déi an der St James an Amped Lineup fonnt gëtt, sou datt et e versatile Tool fir de Studio an d'Bühn ass. De MKIII Erfrëschung ass a verschiddene Modeller verfügbar, dorënner den 50-Watt HT Club an den 100-Watt HT Stage Heads, den 1 × 12 an 2 × 12 Combo Verstärker, an den 40 Watt HT Club Combo.

Ee vun de Schlësselfeatures vun den MKIII Verstärker ass d'CabRig Technologie, déi d'Benotzer erlaabt d'Lautsprecher, de Cabinet, den Mic an d'Raumsimulatiouns-Astellungen unzepassen. D'Ausgänge vum CabRig kënnen am Standby-Modus benotzt ginn, wat den direkten Opnahmen an e Schreifweis oder DAW erméiglecht. Zousätzlech kommen dës Verstärker mat EL34 Power Tubes an ECC83 Preamp Tubes, obwuel d'Benotzer d'Méiglechkeet hunn se fir 6L6s auszetauschen wann Dir wëllt.

D'MKIII Modeller hunn och en nei designt digitale Reverb mat Däischter a Liicht Schalter, déi verschidde Raum- a Plack-Stil Reverb Téin ubidden. D'Frontpanel enthält eng ëmfaassend Palette vu Kontrollen an EQ Optiounen fir verschidde Spillstiler ze këmmeren. Blackstar's ISF (Infinite Shape Feature) bitt eng global EQ Stëmmung fir den Overdrive, wat d'Benotzer erlaabt tëscht USA an UK Akzenter ze wiesselen. All Kanal huet zwee footswitchable Modi.

Ausserdeem enthält d'MKIII Serie e Kraaftreduktiounschalter, wat d'Benotzer erlaabt d'Ausgang vun den Amps op 10% vun hirem Maximum ze reduzéieren. Dëst mécht se gëeegent fir verschidden Ëmfeld a Stiler. MKIII Verstärker bidden och Effekt Loops, verbesserte XLR an Kopfhörerausgaben, an d'Optioun fir d'Architekt Software fir déif Toun Editiounen ze benotzen.

Déi nei HT Venue MKIII Serie ass elo verfügbar fir virbestellen. Fir méi Detailer, besicht Blackstar Amps.

