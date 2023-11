Fannt déi bescht Offeren op Google Produkter dëse Black Friday

Wéi mir Black Friday 2023 ukommen, ass d'Erwaardung op déi bescht Offeren op Google Produkter erop. Mat der Vakanzenzäit a voller Schwong, waarden Tech-Enthusiaster gespaant op Remise op déi lescht Google Smartphones, Smart Home Apparater, a méi. Fir Iech ze hëllefen duerch d'Mier vun Deals ze navigéieren, hu mir eng Lëscht vun den Top Google Offeren zesummegesat, déi Dir dëse Black Friday erwaart.

Pixel 8 an 8 Pro gesinn bedeitend Präisschnëtt

Déi héich erwaart Google Pixel 8 an 8 Pro sinn agestallt fir hir éischt Remise dëse Black Friday ze kréien. Dës Flaggschëff Smartphones, just de leschte Mount lancéiert, wäerten zu attraktive Präisser verfügbar sinn. De Pixel 8 Pro wäert eng Remise vun $ 200 gesinn, wat de Präis op $ 799 erof bréngt. De méi klenge Pixel 8 kritt och e Präisschnëtt vun $ 150, wat et fir $ 549 verfügbar mécht. Dës Remise sinn $ 50 méi wéi d'lescht Joer Präisschnëtt op de Pixel 7 / Pro Modeller, sou datt se en nach besseren Deal fir d'Konsumenten maachen.

Dee beschten Deal bis elo op der Pixel Fold

Wann Dir Ären Aen op de Google Pixel Fold hat, ass dëse Black Friday déi perfekt Zäit fir een ze halen. Mat enger Remise vun $ 400 wäert dësen ausklappbare Gerät zu sengem niddregsten Präis jee verfügbar sinn. Dëst markéiert déi zweet bemierkenswäert Präisschnëtt zënter senger Verëffentlechung virdrun dëst Joer, bitt eng exzellent Geleeënheet fir ee vun den innovativsten Smartphones um Maart ze besëtzen.

Wäert fir Suen mam Pixel 7a

Fir déi, déi no enger bezuelbarer Optioun sichen, wäert de Google Pixel 7a eng attraktiv Wiel sinn. Mat engem Retour op säin allzäit nidderegen Präis vun $ 374 (ursprénglech $ 499), bitt dëse budgetfrëndlechen Handset super Wäert fir Suen. Wann Dir d'High-End Feature vu Flaggschëff Geräter net braucht, ass de Pixel 7a eng zolidd Optioun.

Remise op der Pixel Tablet

Grouss Écran Enthusiaster wäerten de Google Pixel Tablet zu sengem allzäit niddregsten Präis dëse Black Friday fannen. Präis bei $ 399 (ursprénglech $ 499), dës Android Tablet bitt $ 100 Remise an ass perfekt fir Produktivitéit an Ënnerhalung ënnerwee. Zousätzlech gëtt de Begleeder magnetesche Ladedock erwaart ze verkafen, wat d'Benotzerfrëndlechkeet vum Tablet verbessert.

Schnäppchen op der Pixel Watch

Déi héich erwaart Pixel Watch 2 wäert endlech seng éischt Remise dëse Black Friday gesinn. Mat engem potenzielle Präisfall vun $ 349 op $ 299 (oder méiglecherweis manner), ass dës Smartwatch op eng super Investitioun gesat. Fir déi, déi no enger nach méi bezuelbarer Optioun sichen, wäert d'Original Pixel Watch fir nëmmen $ 200 verfügbar sinn, entsprécht sengem all-Zäit niddregsten Präis.

Accessoiren zu reduzéiert Präisser

Zousätzlech zu den primären Apparater wäert Google och Remise op Accessoiren ubidden wéi de Pixel Buds Pro an d'Pixel Buds A-Series. D'Pixel Buds Pro, am Retail bei $ 200, wäert fir $ 119 verfügbar sinn, während d'Pixel Buds A-Serie en All-Time Low vun $ 64 wäert erreechen. Déi zweet Generatioun Pixel Stand, e Ladestand fir Pixel Geräter, wäert zu sengem beschten Präis vun $ 59 verfügbar sinn, bitt 25% Remise.

FAQ

Q: Wou kann ech dës Deals fannen?

A: Dës Offere wäerte bei populäre Händler wéi Amazon, Best Buy an direkt vu Google verfügbar sinn.

Q: Sinn dës Remise nëmmen op Black Friday verfügbar?

A: Wärend Black Friday den Haaptevenement ass, wäerte dës Remise méiglecherweis duerch d'ganz Vakanzekaafsaison verlängeren, och Cyber ​​​​Monday.

Q: Kann ech dës Produkter online kafen?

A: Jo, dës Offere wäerte verfügbar sinn fir online ze kafen, a garantéiert datt Dir vun de Remise vum Komfort vun Ärem Heem profitéiere kënnt.

Q: Ginn et Restriktiounen op dës Deals?

A: Et ass am beschten déi spezifesch Konditioune vun all Deal ze kontrolléieren, well e puer Offere limitéiert Quantitéiten oder Zäitframe kënnen hunn.

Mat dëse spannende Remise op Google Produkter, Black Friday 2023 formt sech als eng super Geleeënheet fir Är Hänn op déi lescht Technologie zu onvergläichleche Präisser ze kréien. Egal ob Dir um Maart sidd fir en neie Smartphone, Tablet, Smartwatch oder Accessoiren, kuckt op dës fantastesch Offeren. Happy Shopping!