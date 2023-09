Wéi kritt een Apple TV + gratis: Bescht Weeër fir ze kucken

Apple TV + ass ee vun den Top Streaming Servicer fir originell Fernsehsendungen a Filmer ginn. Wann Dir interesséiert sidd dëse Service auszeprobéieren ouni sech op d'monatlecht Abonnementskäschte vun $ 6.99 ze engagéieren, et gi verschidde Weeër fir Apple TV+ gratis ze kucken.

Déi éischt Optioun ass de Standard gratis Test Offer ze profitéieren. Mellt Iech einfach un fir Apple TV+ a genéisst de Service fir siwe Deeg ouni Käschten. Wann Dir décidéiert datt et net fir Iech ass, annuléiert ier d'Proufzäit eriwwer ass.

Wann Dir genéisst déi ursprénglech Programméierung a Live Sport verfügbar op Apple TV+, betruecht weider ze kucken a genéisst de Service. Bei $ 6.99 pro Mount sinn d'Präisser vergläichbar mat Hulu a méi bëlleg wéi Netflix. Dir wäert och Zougang zu Live TV Streaming an on-demand Inhalt hunn.

Zousätzlech zum gratis Test, kënnt Dir och Apple TV + gratis kucken andeems Dir Iech fir den Apple One-Mount gratis Test umellen. Apple One ass en Abonnementsbündel dee verschidde Servicer enthält wéi Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, an iCloud+ zu engem reduzéierte Präis. Dëst ass eng exzellent Optioun fir Musek, Filmer, Fernsehsendungen, Videospiller, Neiegkeeten a méi vun Apple ze kréien ouni fir all Service individuell ze bezuelen.

Eng aner Manéier fir Apple TV + gratis ze genéissen ass andeems Dir en berechtegten Apple Apparat kaaft. Wann Dir en neien iPhone, iPad, Apple TV oder Mac aus engem Apple Store oder autoriséierten Händler wéi Best Buy oder Target kaaft, kritt Dir dräi Méint Apple TV+ gratis, entsprécht 90 Deeg gratis Streaming.

Best Buy huet de Moment eng Promotioun déi dräi Méint Apple TV+ gratis ubitt ouni e Kaf ze maachen. Füügt einfach Apple TV+ an Äre Weenchen, fuert weider bei d'Kasse, an Dir sidd prett. Dir kënnt no den 90 Deeg annuléieren wann Dir ouni Obligatiounen wielt.

Fir Studenten bitt Apple e reduzéierten Abonnementsbündel deen Apple TV+ an Apple Music zesumme fir nëmmen $ 5.99 pro Mount enthält. Dëst ass e wesentleche Spuer am Verglach zum Abonnement op all Service individuell. Fir ze qualifizéieren, mussen d'Schüler sech aschreiwen an iwwer UNiDAYS verifizéiert ginn. Zousätzlech gëtt et e Mount gratis Test verfügbar mat dësem Studenteabonnementsplang.

Schlussendlech bitt T-Mobile gratis Zougang zu Apple TV+ fir seng nei an existent Clienten. Ofhängeg vun Ärem Plang mam Cellular Carrier, kënnt Dir bis zu sechs Méint vum Streaming Service gratis kréien. Nodeems d'gratis Period eriwwer ass, kënnt Dir entweder annuléieren oder weider Apple Originals kucken fir $ 6.99 pro Mount.

Mat all dësen Optiounen fir Apple TV+ gratis ze kucken, hutt Dir elo d'Méiglechkeet ze wielen wat fir d'éischt ze kucken ouni Iech iwwer d'Käschte Suergen ze maachen.

Definitiounen:

- Original Programméierung: Fernsehsendungen a Filmer déi exklusiv fir e spezifesche Streaming Service sinn.

- Live TV Streaming: Fernsehsendungen an Eventer kucken wéi se an Echtzäit iwwerdroe ginn.

- On-Demand Inhalt: Fernsehsendungen a Filmer déi zu all Moment verfügbar sinn ze kucken.

Quellen:

Den Hollywood Reporter (Quellartikel): Wann Dir en onofhängeg iwwerpréift Produkt oder Service iwwer e Link op eiser Websäit kaaft, kann den Hollywood Reporter eng Partnerkommissioun kréien.