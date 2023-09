Benchtop Spektrometer kënnen Pyrolyseölen effizient analyséieren, Aston University Studie weist

Eng rezent Studie vu Fuerscher vun der Aston University huet bewisen datt Benchtop Spektrometere pyrolyse Bio-Ueleg effektiv analyséiere kënnen, eng kosteneffektiv Alternativ zu High-field Spektrometere ubidden. Pyrolyse Bio-Ueleg gi produzéiert andeems se industriell oder landwirtschaftlech Offallmaterialien extremer Hëtzt ënnerleien, a si ginn ëmmer méi als Ersatz fir fossil Brennstoffer ugesinn. Wéi och ëmmer, d'Analyse vun de komplexe Mëschunge präsent an dëse Bio-Ueleg war eng Erausfuerderung an deier Aufgab.

D'Zesummesetzung vu pyrolyse Bio-Ueleger spillt eng entscheedend Roll bei der Bestëmmung vun hirer Stabilitéit an der spéiderer Behandlung. Besonnesch d'Präsenz vu Sauerstoffhaltege Chemikalien, wéi Carbonylgruppen, kann e groussen Impakt op d'Korrosivitéit an d'Stabilitéit vum Ueleg hunn. Héichfeld Nuklear Magnéitesch Resonanz (NMR) Spektrometrie war d'Go-to Method fir d'Identifikatioun an d'Konzentratioun vu chemeschen Aarten a Proben ze analyséieren. Wéi och ëmmer, Héichfeld NMR Spektrometer sinn deier, mat Präisser rangéiert vun £ 600,000 bis £ 10 Milliounen, a erfuerderen deier Kryogenen a Léisungsmëttel.

Fir dëst unzegoen, hunn den Dr Robert Evans a seng Team vun der Aston University d'Effizienz vun Benchtop NMR Spektrometer bei der Analyse vun Pyrolyseöle exploréiert. Benchtop Spektrometer, déi permanent Magnete benotzen an keng kryogen Ofkillung erfuerderen, si wesentlech manner deier fir ze kafen an ze pflegen. Och wa se d'Sensibilitéit an d'Resolutioun reduzéiert hunn am Verglach mat Héichfeldspektrometer, gi se allgemeng an de Léierlaboratoiren a Fuerschung benotzt.

D'Studie, déi an Zesummenaarbecht mat der University of Tennessee gemaach gouf, verglach d'Resultater vun de Benchtop-Spektrometer mat deenen, déi aus Héichfeldspektrometer an aner analytesch Techniken kritt goufen. D'Fuerscher evaluéiert Pyrolyse-Ueleger aus verschiddene Planzen ofgeleet a fonnt datt d'Benchtop-Spektrometer d'Titratiounsanalyse fir d'total Carbonylkonzentratioun iwwerpréift hunn. Si hunn och d'Performance vun der Héichfeldspektrometrie bei der Detektioun vu Carbonylgruppen gepasst, wéi Ketone, Aldehyden a Quinonen.

Den Dr Evans huet betount, datt trotz de bekannten Aschränkungen vu Benchtop-Spektrometer, si konnten NMR-Date vun ähnlecher Qualitéit wéi Héichfeldspektrometer kréien. Dëst mécht de Wee fir méi einfach, méi kosteneffizient a méi zougänglech NMR Analyse vu Pyrolyseöle fir eng méi breet Palette vu Benotzer.

Insgesamt weist dës Fuerschung d'Potenzial vu Benchtop-Spektrometer an der Analyse vu komplexe Mëschungen, déi eng bezuelbar an effizient Léisung ubidden fir Pyrolyse Bio-Ueleger ze studéieren an ze verstoen.

Quelle: Aston University, Tang, B., et al. "Quantitativ Low-Field 19F Nuklear Magnéitesch Resonanz Analyse vu Carbonylgruppen a Pyrolyseölen." ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625