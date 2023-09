Baldur's Gate 3: A Hidden Game Over Scene fir Plot Critical Item Loss

By

Baldur's Gate 3, den héich erwaarten RPG, huet Opmierksamkeet fir seng aussergewéinlech Opmierksamkeet op Detailer gesammelt. D'Spillentwéckler, Larian Studios, sinn déi extra Meile gaang fir Konsequenze fir d'Aktiounen vun de Spiller ze integréieren. Als Beweis vun dëser, e verstoppt Spill iwwer Zeen gouf entdeckt fir e Komplott kriteschen Element am spéiden Spill ze verléieren.

Am leschte Akt vum Baldur's Gate 3 mussen d'Spiller dräi Netherstones sammelen fir den Absolute ze kontrolléieren, e verstäerkte Mind Flayer Hivemind. Och wann et keen Ureiz ass fir dës Elementer ze verléieren, hunn d'Spiller d'Méiglechkeet se ze falen oder se a Container ze loossen. Wéi och ëmmer, Larian Studios huet gesuergt datt d'Spiller d'Aktioun "werfen" net op den Netherstones benotze kënnen, verhënnert datt se se einfach entsuergen.

En YouTuber mam Numm BOB_BestOfBugs huet eng Léisung fir dës Begrenzung fonnt. Andeems Dir en Netherstone an e Container wéi eng Këscht oder Sack placéiert, kënnen d'Spiller dann dee Container lass ginn. Wéi och ëmmer, dës Aktioun kann potenziell zu engem Spill eriwwer féieren. Interessanterweis hunn d'Spiller gemellt datt se nëmmen d'Spill eriwwer begéint hunn wann se hiren zweeten Netherstone verléieren.

D'Spill iwwer Szen déi duerno ass eng faszinéierend Affichage vu Konsequenz. Dem Spiller säi Prism Gehir Begleeder, de Keeser, bestrooft se fir hir Chance op d'Victoire ze verworf. Duerno gëtt de Spiller séier op den Extraplanar Geriicht vum Absolute transportéiert, wou si an hir Partei zu Mind Flayers ëmgewandelt ginn. Dëst ass gefollegt vun engem Spill iwwer Écran mam Text, "Dir sidd hir ënnergaangen, elo Deel vum Grand Design ..."

Dës verstoppte Szen weist déi komplizéiert Opmierksamkeet op Detailer a Sënn fir Humor, déi Baldur's Gate 3 vun anere RPGs ënnerscheet. Amplaz just ze verhënneren datt Spiller e Komplott-kriteschen Artikel ofginn, huet de Larian Studios eng dynamesch Äntwert op d'Spiller Selbstsabotage erstallt. Et stellt d'Fro op, ob et méi onentdeckte Szenen a Spillovers waarden op fonnt ginn, a wéi eng getraut Aktiounen d'Spiller mussen ënnerhuelen fir se z'entdecken.

Insgesamt beliicht dem Baldur's Gate 3 säi verstoppte Spill iwwer Szen den Engagement vum Spill fir d'Spiller Agentur a seng Engagement fir eng wierklech immersiv a reaktiv Welt ze kreéieren.

