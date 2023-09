Star Like the Sun "Wiederhol zerklengert a verbraucht" vum Black Hole

Wëssenschaftler vun der Universitéit Leicester hunn eng spannend Entdeckung iwwer e Stär gemaach, deen 500 Millioune Liichtjoer ewech läit. De Stär, dee Swift J0230 genannt gëtt, gëtt ëmmer erëm gerappt a vun engem schwaarze Lach verbraucht, wat reegelméisseg Liichtausbréch all 25 Deeg erstellt. Dëst Phänomen, bekannt als Gezäite Stéierungen Event, geschitt normalerweis wann e schwaarzt Lach e Stär verbraucht. Allerdéngs gëtt de Stär an dësem Fall nëmmen deelweis zerstéiert, wat zu widderholl Emissiounen entsteet.

D'Fuerscher hu festgestallt, datt d'Regularitéit vun den Emissiounen vum Stär tëscht zwou Aarte vun Ausbréch gefall ass: déi, déi all puer Stonnen optrieden an déi, déi all Joer oder esou optrieden. Amplaz wéi erwaart ze zerfallen, géif de Swift J0230 fir siwe bis 10 Deeg hell blénken ier se abrupt ausschalten, dëse Prozess ongeféier all 25 Deeg widderhuelen.

Dës eenzegaarteg Observatioun huet e fehlende Link geliwwert fir ze verstoen wéi schwaarz Lächer Ëmlafstäre stéieren. Den Dr Robert Eyles-Ferris, deen an der Etude involvéiert war, huet Begeeschterung iwwer de Swift J0230 ausgedréckt, a seet datt et eng "spannend Ergänzung zu der Klass vun deelweis gestéiert Stären" ass.

Laut de Fuerscher suggeréieren d'Modeller vum Swift J0230 Ausbroch datt de Stär an der Gréisst ähnlech wéi d'Sonn ass an an engem ellipteschen Ëmlaf ëm e schwaarzt Lach mat nidderegem Mass am Zentrum vu senger Galaxis ass. Wéi de Stär duerch dat schwaarzt Lach gerappt a verbraucht gëtt, gëtt d'Material gläichwäerteg mat dräi Äerdmass aus senger Atmosphär gerappt an erhëtzt. Déi intensiv Hëtzt verëffentlecht eng bedeitend Quantitéit un Röntgenstrahlen, déi vum Neil Gehrels Swift Observatoire vun der NASA festgestallt goufen.

Dat schwaarzt Lach dat verantwortlech ass fir de Swift J0230 ze verbrauchen gëtt geschat tëscht 10,000 an 100,000 Mol d'Mass vun der Sonn, wat relativ kleng ass fir en supermassivt schwaarzt Lach. D'Entdeckung vum Swift J0230 gouf méiglech mat engem neien transientdetektor entwéckelt vun der University of Leicester Team.

D'Fuerscher gleewen datt hir Entdeckung just den Ufank ass. Si erwaarden vill méi Objete wéi Swift J0230 mat hirem neien Tool ze fannen an antizipéieren méi Abléck an d'Behuele vu schwaarze Lächer an hir Interaktioune mat Stären z'entdecken.

Quellen: Universitéit vu Leicester, Natur Astronomie