New Method fir Mooss Galaxy Distanzen benotzt Double-Period RR Lyr Stars

Astronomen hunn eng nei Method virgeschloen fir d'Distanzen vu Galaxien präzis ze moossen mat Hëllef vun Duebelperiod RR Lyr Stären, déi d'Zuel vun de Galaxien mat präzisen Distanzen ëm iwwer 20 Mol erhéijen. Dës Method eliminéiert de Besoin fir spektroskopesch Beobachtungen, wat et méi effizient an zougänglech mécht.

RR Lyr Stäre si pulséierend Verännerlechen, déi iwwer duebel sou al wéi eis Sonn sinn an 100 Mol méi hell blénken. Dës Stäre kënnen als Standard Käerzen benotzt ginn fir Distanzen ze moossen wéinst der Relatioun tëscht hirer Pulsatiounszäit a Liichtkraaft. Duerch d'Studie vun de RR Lyr-Stäre vun Duebelperioden hunn Astronomen vun den National Astronomical Observatories vun der Chinesescher Akademie vun de Wëssenschaften e Wee fonnt fir den Distanzfehler vu Galaxien op 1-2% ze optimiséieren.

Ongeféier 5% vun de RR Lyr-Stäre pulséieren mat méi wéi enger Period, an duebel-Period RR Lyr-Stäre sinn eenzegaarteg well déi zwou Perioden mat stellaregen Eegeschafte wéi Mass an Elementarheefegkeet verbonne sinn. Duerch d'Analyse vun dësen Perioden, etabléieren d'Astronomen eng Period-Liichtkraaft-Relatioun, déi onofhängeg vun der elementarer Heefegkeet ass, wat genee Distanzmiessunge erlaabt ouni datt spektroskopesch Observatioune gebraucht ginn.

D'Benotzung vun duebel-Period RR Lyr Stären net nëmmen zouverlässeg Distanzen, mä och wäertvoll Informatiounen iwwert elementar Heefegkeet an Galaxien. Dës nei Method mécht Méiglechkeeten op fir héichpräzis Distanzmiessungen aus der Fotometrie eleng ze kréien, wat d'Proufgréisst vu Galaxien mat präzisen Distanzen wesentlech erhéicht.

An Zukunft, mat der Hëllef vum China Space Station Telescope an dem Vera C. Rubin Observatoire, sollen zéngdausende vun duebel-Period RR Lyr Stären an Emgéigend Galaxien entdeckt ginn. Duerch dës Distanzmessmethod ze benotzen, hoffen Astronomen eng 3D intuitiv Kaart vun der Lokaler Grupp ze kreéieren an eng héichpräzis Hubble Konstant ze kréien.

Dës Fuerschung, publizéiert an der Zäitschrëft Nature Astronomy, erweidert eist Verständnis vu Galaxisdistanzen a bitt e wäertvollt Instrument fir de grousse Universum ze studéieren.

