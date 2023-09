Assassin's Creed: Black Flag Temporarily Unavailable on Steam

Dat populär Spill, Assassin's Creed: Black Flag, ass onerwaart aus dem Steam Store viru kuerzem verschwonnen, an huet Rumeuren iwwer e Remake oder Iwwerraschungsverëffentlechung gefouert. Wéi och ëmmer, Ubisoft huet gekläert datt d'Entfernung net virsiichteg war a wéinst engem technesche Problem war. D'Equipe bei Ubisoft schaffen aktiv fir de Problem ze léisen an d'Spill erëm ze kafen.

Assassin's Creed 4: Black Flag, virun 10 Joer erauskomm, bleift ee vun de beschten an der Serie. Et krut héich Luef fir seng wonnerschéin Visuals, begeeschtert Gameplay, an immersiv Pirat-thematescher oppe Welt. Natierlech hunn d'Fans vum Spill Interessi un engem potenziellen Remake ausgedréckt.

Fréier dëst Joer huet e Bericht vu Kotaku virgeschloen datt e Remake vum Black Flag scho bei Ubisoft an de Wierker war. Wéi och ëmmer, wann de Projet existéiert, ass et méiglecherweis nach ëmmer an de fréie Stadien vun der Entwécklung. Zousätzlech zu der Méiglechkeet vun engem Remake, setzt Ubisoft och weider Skull and Bones z'entwéckelen, e Multiplayer Pirateriespill dat aus Black Flag's Marine Kampfmechanik staamt.

Wärend d'Entfernung vum Black Flag aus Steam Hoffnung op eng grouss Ukënnegung gefeiert huet, huet Ubisoft geklärt datt dëst net de Fall ass. Den technesche Problem deen zu der Onverfügbarkeet vum Spill gefouert huet ass net mat all geplangten Releases oder Remake verbonnen. D'Fans mussen op weider Updates vun Ubisoft waarden iwwer d'Disponibilitéit vun Assassin's Creed: Black Flag op Steam.

Quellen:

- PC Gamer

- Kotaku