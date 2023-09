Apple iCloud Keychain a Google Passkeys vergläichen: Wat ass besser?

By

An der Welt vum Passwuertverwaltung sinn zwee Haaptkonkurrenten entstanen: Apple iCloud Keychain a Google Passkeys. Béid bidden Passwuertlos Authentifikatiounsmethoden déi Zil hunn d'Benotzererfarung ze vereinfachen an d'Sécherheet ze verbesseren. Awer wéi eng ass besser? Loosst eis méi no kucken.

Apple iCloud Keychain ass eng Feature, déi vun Apple am iOS 16 a macOS 13 agefouert gouf. Et erlaabt d'Benotzer sech op Apps a Websäiten unzemellen ouni Passwierder ze benotzen. Amplaz gëtt e Passwuert op hirem Apparat gespäichert a geschützt vu Face ID oder Touch ID fir d'Authentifikatioun benotzt. iCloud Keychain kann och Benotzerinformatioun automatesch ausfëllen wann Dir Iech op Websäiten oder Apps umellt. D'Passkeys ginn iwwer all Apparater synchroniséiert, déi mat der Apple ID vum Benotzer ugemellt sinn a sinn an iCloud Keychain verschlësselt.

Op der anerer Säit sinn Google Passkeys einfach a sécher Alternativen zu Passwierder. D'Benotzer kënnen op hire Google Kont umellen mat hirem Gesiichtsscan, Fangerofdrock oder Apparatbildschloss. Passkeys kënnen iwwer Android a Chrome Geräter mat Google Passwuert Manager gedeelt ginn.

Béid Apple iCloud Keychain a Google Passkeys benotzen kryptographesch Schlësselen amplaz vu Passwierder, déi eng méi sécher Benotzererfarung ubidden a géint Phishing- an Hackingattacken schützen. Si vertrauen op den Écran Sperrmechanismus vum Apparat, sou wéi biometresch Sensoren oder e PIN, fir d'Identitéit vum Benotzer z'iwwerpréiwen. Zousätzlech synchroniséieren béid Passwuert iwwer Apparater, déi mam Benotzerkont verbonne sinn.

Wéi och ëmmer, et ginn e puer Differenzen tëscht deenen zwee. Apple Passkeys baséieren op den Industriestandard WebAuthn, während Google Passkeys eng propriétaire Extensioun vu WebAuthn benotzen. Dëst bedeit datt verschidde Websäiten an Apps Apple Passkeys ënnerstëtzen, awer net Google Passkeys, oder vice versa. Zousätzlech erlaben Apple Passkeys d'Benotzer mat engem QR Code oder engem externe Sécherheetsschlëssel op net-assoziéierten Apparater z'ënnerschreiwen, wat net mat Google Passkeys verfügbar ass.

Wärend Passwueren eng méi einfach a méi sécher Manéier vun der Authentifikatioun ubidden, ginn et nach ëmmer e puer Bedenken. Eleng op Passkeys vertrauen heescht datt wann et e Feeler an der Technologie gëtt, kënnen d'Benotzer aus hire Konten gespaart ginn. Dëst ass firwat e puer Benotzer léiwer Drëtt Partei Passwuertmanager benotzen, déi komplex Passwierder sécher späicheren a generéieren. Passwuertmanager bidden och d'Kamoudheet fir Passwierder fir Benotzer auszefëllen.

Als Conclusioun hänkt d'Wiel tëscht Apple iCloud Keychain a Google Passkeys vu perséinlechen Präferenzen an Tech Lifestyle of. Benotzer déi entweder Apple oder Google trei sinn, kënne léiwer mat hiren jeweilegen Optiounen bleiwen. Wéi och ëmmer, fir déi, déi méi Features sichen a gewëllt sinn an e Passwuertmanager ze investéieren, kënnen Drëtt Partei Optiounen de Wee sinn.

