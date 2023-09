Apple seng nei iPhone Pro Modeller: Präisser an Upgrades

Apple ass agestallt fir seng nei iPhone Pro Modeller op engem Start Event haut den Owend z'entdecken, a wärend et vill Fuite a Berichter goufen déi zukünfteg Telefone verroden, bleift ee Rätsel: de Präis. Rumeuren suggeréieren datt et Präiserhéijungen fir d'Modeller déi an den USA verkaaft ginn, awer wat iwwer d'Präisser an Indien?

An den USA huet d'iPhone 14 Serie bei $ 799 ugefaang, während de Basismodell fir indesche Keefer op Rs 79,900 festgeluecht gouf. Et gëtt erwaart datt d'Präisser fir d'Net-Pro Modeller d'selwecht bleiwen wéi d'lescht Joer. Wéi och ëmmer, fir den iPhone 15 Plus gëtt e Präis vun Rs 89,900 erwaart.

Loosst eis elo iwwer d'Pro Modeller schwätzen. Den iPhone 15 Pro gëtt erwaart mat enger $ 100 Präiserhéijung ze kommen, potenziell vun $ 1099 an den USA un. An Indien kéint et e Bump vun op d'mannst Rs 10,000 am Verglach zum leschte Joer Modell sinn. Wat den iPhone 15 Pro Max ugeet, kann et eng nach méi grouss Präiserhéijung gesinn, potenziell op $ 1299 an den USA landen, mat indesche Keefer Zeien eng bemierkenswäert Erhéijung vum Joer virdrun.

Déi Standard iPhone 15 Modeller wäerten e puer bedeitend Upgrades gesinn. Déi vertraute Notch gëtt duerch d'Dynamic Island ersat, d'Erweiderung vum Écran Immobilien an d'Reduktioun vun der Bezel. D'Primärkamera gëtt rumoréiert datt se vun 12 MP op 48 MP aktualiséiert ginn, an d'Apparater wäerte vum A16 Bionic Chipset ugedriwwe ginn. Zousätzlech gëtt erwaart datt souwuel Net-Pro a Pro Modeller den USB Type-C Hafen adoptéieren, de Lightning Kabel ersetzen.

D'Pro Modeller wäerten en Titanrahmen hunn, deen den Edelstahl ersetzt, wat zu engem méi liichte Gewiicht resultéiert. Den iPhone 15 Pro Max wäert eng Periskopobjektiv aféieren déi 5x-6x opteschen Zoom ubitt. Béid Pro Modeller schalten och op d'USB Type-C Ports iwwer.

Et ass wichteg ze bemierken datt dës Präiserhéijungen op Rumeuren baséieren, sou datt se mat Skepsis geholl ginn.

