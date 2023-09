Wat ze erwaarden vum Apple Fall Event: iPhone 15 an nei Apple Watches

Haut organiséiert Apple säi vill erwaart Wonderlust Event, wou d'Firma erwaart gëtt de Rumeuren iPhone 15 an nei Apple Watches ze verkënnegen. D'Evenement gëtt live gestreamt ab 10 Auer PDT / 1 Auer EDT. Dëst Evenement markéiert déi éischt zënter Apple de Vision Pro op WWDC fréier dëse Summer enthüllt huet. Den alljährlechen Hierscht iPhone Event ass e kulturelle Phänomen ginn, signaliséiert d'Enn vum Summer an den Ufank vun spannenden neien Apple Produkter.

Rumeuren iwwer den iPhone 15 zirkuléieren zënter Méint. E puer suggeréieren datt et e reguläre Joer-iwwer-Joer Upgrade wäert sinn, anerer spekuléieren iwwer d'Méiglechkeet vun engem gréissere Pro Modell mam Numm iPhone 15 Ultra. D'Invitatioun vum Event, mat sengem enigmatesche Apple Logo aus klenge Partikelen, huet Virwëtz a Spekulatiounen ausgeléist. D'Tagline "Wonderlust" ass e Spill mam Wuert "Wanderlust", an Apple-Enthusiaster probéieren hir Bedeitung a Relatioun zu den zukünfteg Ukënnegung ze entschlësselen.

D'iPhone 15 Lineup gëtt erwaart véier Modeller ze enthalen: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, an 15 Pro Max. Geméiss dem Bloomberg säi Mark Gurman, den iPhone 15 an 15 Plus wäerten am Wesentlechen ëmgepackte Versioune vum iPhone 14 Pro sinn, ouni Telekamera oder Edelstahlkierper. Dës nei Telefone wäerten eng 48-Megapixel Haaptkamera an den A16 Chip vun der viregter Generatioun hunn.

Et wäert méiglecherweis keng gréisser Ännerungen um Display sinn, well den Analyst Ross Young virausgesot datt d'Basis iPhone 15 Modeller keen héijen Erfrëschungsrate wéi d'Pro iPhones hunn. All véier Modeller ginn erwaart fir 15-Watt drahtlos Laden mat dem Qi2 Open Standard z'ënnerstëtzen, wat eng méi breet Palette vu drahtlosen Ladegeräter erlaabt.

Déi gréissten Ännerung iwwer all iPhone 15 Modeller ass d'Verréckelung vum Lightning Connector op en USB-C Hafen. Dës Ännerung ass méiglecherweis duerch Drock vun der Europäescher Unioun gedriwwen, déi USB-C als gemeinsame Ladestandard ugeholl huet. Et bleift onkloer ob USB-C weltwäit oder nëmmen an der EU implementéiert gëtt, awer et ass héich wahrscheinlech datt all nei iPhone Modeller mat engem USB-C Hafen kommen.

Den iPhone 15 Pro an 15 Pro Max ginn erwaart bedeitend Ännerungen ze hunn. D'Pro Modeller wäerte Frames aus Titan anstatt Edelstahl hunn, wat hiert Gewiicht reduzéiert. Si ginn och vum neien A17 Chip ugedriwwen, dem Apple säi klengste Silizium bis elo. Dënnend Displaybezelen an en USB-C Hafen dee méi séier Dategeschwindegkeet ënnerstëtzt, gehéieren zu den erwaarten Features.

Wat d'Kamera Upgrades ugeet, kann den iPhone 15 Pro Max eng nei 6x optesch Telefotokamera enthalen, déi zooméiert Fotoen mat besseren Detail, Opléisung an dynamescher Gamme verbessert.

Wéi d'Erwaardung opbaut, waarden Apple Enthusiaster gespaant op d'Wonderlust Event fir ze kucken wéi eng spannend nei Featuren a Verbesserungen den iPhone 15 an Apple Watches bréngen.

Quellen:

- Bloomberg

- ChargerLab

Notiz: Dësen Artikel baséiert op der Informatioun verfügbar virum Apple's Wonderlust Event.